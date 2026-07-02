La disputa política entre el presidente del Concejo Deliberante de Sarmiento, Lucas Gómez, y el intendente Alfredo Castro escaló un nuevo peldaño. El dirigente presentó una nota ante el Tribunal de Cuentas de San Juan para denunciar presuntas irregularidades en la rendición de cuentas del Ejecutivo Municipal, al sostener que el cuerpo legislativo no pudo ejercer su función de control por la falta de documentación respaldatoria.

La presentación, fechada el 30 de junio y dirigida al presidente del organismo provincial de control, expone una serie de presuntos incumplimientos vinculados a la remisión de balances y documentación contable por parte de la Intendencia.

El planteo se da en medio del creciente enfrentamiento político entre Gómez y Castro. El conflicto se profundizó luego de que el presidente del Concejo Deliberante rompiera con el espacio político del jefe comunal y se incorporara a La Libertad Avanza, lo que derivó en sucesivos cruces institucionales.

Según el escrito, durante todo el ejercicio 2025 el Concejo Deliberante no pudo aprobar ninguno de los balances mensuales debido a que las presentaciones del Ejecutivo carecían de la documentación exigida por la normativa, no incluían la ejecución presupuestaria o presentaban inconsistencias que impedían realizar el control correspondiente.

"La nota presentada fue tratada y aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante del departamento, en la décima sesión y hoy la presentamos", explicó Gómez.

Además, sostuvo que desde noviembre de 2025 y hasta la fecha de la presentación no fueron remitidos al Concejo Deliberante los balances mensuales ni el cierre anual del ejercicio 2025, lo que, a su entender, constituye un incumplimiento de las obligaciones legales de rendición de cuentas.

El presidente del cuerpo deliberativo afirmó que esa situación impidió al Concejo ejercer las facultades de examen, control y aprobación de las cuentas municipales previstas por la legislación vigente.

En la presentación también recordó que la Ley Provincial Nº 430-P asigna al Concejo Deliberante la responsabilidad de controlar la administración municipal, examinar las cuentas y requerir la información necesaria para cumplir esa función. A la vez, señaló que el Departamento Ejecutivo tiene la obligación de remitir periódicamente los balances junto con la documentación respaldatoria.