Lucas Pertossi, uno de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, pidió salir de la cárcel al argumentar que se superó el plazo razonable de detención sin una sentencia firme en su contra.

El planteo fue presentado por su defensa, que sostiene que el tiempo que lleva privado de su libertad excede los límites establecidos por la normativa y los estándares internacionales en materia de prisión preventiva.

El concepto de “plazo razonable” implica que toda persona detenida tiene derecho a ser juzgada en un tiempo adecuado o, en caso contrario, a recuperar la libertad mientras continúa el proceso judicial.

En ese marco, los abogados de Pertossi consideran que la demora en la confirmación de la condena vulnera ese principio, por lo que solicitaron su excarcelación o una morigeración de la medida.

El joven fue condenado junto a otros imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa ocurrido en Villa Gesell en 2020, un caso que generó conmoción nacional y derivó en un juicio de alto impacto mediático.

Actualmente, la sentencia aún no se encuentra firme, ya que restan instancias de revisión judicial, lo que abre la puerta a este tipo de planteos por parte de las defensas.

Ahora será la Justicia la que deberá analizar el pedido y determinar si corresponde o no hacer lugar a la solicitud, en un contexto donde el debate sobre los tiempos del proceso penal vuelve a quedar en el centro de la escena.