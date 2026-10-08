La transformación de la Ruta 20 hacia Caucete que anuncio el gobernador Marcelo Orrego, implicará que existan 39 expropiaciones en toda la trasa de 24 kilómetros, aunque ninguna involucrará viviendas. Así lo informó el director de Vialidad Provincial, Omar Lucero, quien explicó que el proceso se tramitará por separado de la ejecución de la obra y que también está prevista la reubicación de puestos de venta que hoy se encuentran dentro de la zona de camino.

“Hay intervenciones de expropiación, pero solamente a nivel de terreno. No va a haber ninguna afectación a viviendas”, señaló Lucero en radio Amanecer.

El funcionario detalló que los puestos de venta ubicados sobre la traza actual deberán ser reacomodados porque quedarán dentro del nuevo recorrido. “Eso es parte de lo que contempla el proyecto: reubicarlos, nada más”, explicó.

Sobre el proceso administrativo, Lucero precisó que serán 39 las expropiaciones involucradas. “Una vez que desde el órgano licitador, que somos nosotros, declaramos de utilidad pública la resolución de las expropiaciones, que son 39, van por un camino aparte”, indicó.

Según el director de Vialidad, esa declaración permitirá que la empresa contratista pueda avanzar con los trabajos sin quedar condicionada por el trámite de las expropiaciones.

La obra, además, no será una simple repavimentación. Se construirá una doble vía con dos calzadas separadas por un separador central de siete metros y cinco metros para cada sentido de circulación.

Lucero explicó que el proyecto busca mejorar especialmente la seguridad en una ruta que hoy tiene distintos puntos conflictivos. Entre ellos mencionó las intersecciones de calle Zapata, calle La Plata, el acceso a Caucete, calle San Isidro, calle Enfermera Medina y otros sectores de alta circulación.

La traza actual también será intervenida. En algunos lugares habrá que retirar el asfalto y realizar movimiento de suelo, mientras que en otros podrá aprovecharse la estructura existente. Sobre la superficie se colocará una nueva capa de asfalto de 12 centímetros.

La obra, en sectores

Uno de los interrogantes será cómo convivirá la ejecución de los trabajos con el tránsito habitual hacia Caucete. Lucero explicó que no se cortará toda la ruta de manera simultánea.

“No se olviden que el avance de una obra vial lineal no significa que se van a cortar doce kilómetros de acá y doce kilómetros de allá. Siempre se va sectorizando”, sostuvo.

Antes del inicio de los trabajos, las empresas deberán presentar un plan de desvíos. La existencia de colectoras permitirá absorber parte del tránsito y, en algunos sectores, se podrán aplicar desvíos mayores.

La intervención también contempla soluciones a distinto nivel en sectores estratégicos, como el aeropuerto, calle Zapata, calle La Plata y la rotonda del Gaucho, con el objetivo de mantener la fluidez y ordenar los accesos y egresos.

Lucero sostuvo además que el plazo previsto de 36 meses es técnicamente posible y mencionó como parte del cronograma la construcción de puentes y muros de pieza armada, que permitirán acelerar algunas etapas.

El plan vial

La transformación de la Ruta 20 será ejecutada mientras la Provincia avanza con otras obras de gran escala. Lucero confirmó que la intención es que convivan los trabajos sobre la Ruta 40 Norte, la Ruta 40 Sur y el Nodo de Acceso Sur.

“La idea es estar interviniendo la Ruta 40 en ambos sectores, norte y sur, y la Ruta 20 con el anexo este del nodo vial”, explicó.

Dentro de la obra de la Ruta 20 también está previsto construir un nuevo puente sobre el río, de aproximadamente 206 metros, aguas arriba del actual. El puente existente será reparado en su carpeta de rodamiento y quedará para el sentido San Juan-Caucete, mientras que el nuevo será utilizado en dirección a San Juan. El histórico puente metálico de Caucete, en tanto, quedará como patrimonio.