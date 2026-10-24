Ludo Sapiens tendrá su tercer encuentro de juegos de mesa en San Juan

El próximo sábado 31 de octubre se realizará el tercer Encuentro de Juegos de Mesa Ludo Sapiens en San Juan. La actividad tendrá lugar de 16 a 20 en la Biblioteca del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, con una propuesta abierta a las familias y a todas las personas interesadas en descubrir nuevas formas de jugar.

Ludo Sapiens es un evento sin fines de lucro organizado por La Orden del Bastión, Nómadas Lúdicos y Parque Ludásico, tres colectivos independientes que promueven la cultura lúdica a través de distintas dinámicas y estrategias.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro en torno a los juegos de mesa, con alternativas para compartir en familia, aprender nuevas mecánicas y disfrutar de una actividad recreativa colectiva. No es necesario contar con experiencia previa, por lo que también está dirigida a quienes quieran acercarse por primera vez a este tipo de propuestas.

La actividad se desarrollará en la biblioteca del museo, ubicada en el espacio cultural Franklin Rawson, y forma parte de las iniciativas independientes que impulsan el juego como una herramienta de encuentro, participación y socialización.

Inscripción

Las personas interesadas pueden completar el formulario de inscripción a través del siguiente enlace: Inscribirse al tercer Encuentro de Juegos de Mesa Ludo Sapiens

Datos del encuentro

Fecha: sábado 31 de octubre.

Horario: de 16 a 20.

Lugar: Biblioteca del Museo Franklin Rawson, San Juan.

Destinatarios: público familiar, sin necesidad de experiencia previa.

Organizan: La Orden del Bastión, Nómadas Lúdicos y Parque Ludásico.

Más información al 2644621365