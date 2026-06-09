Ludopatía y apuestas online en Argentina: cómo funciona el juego digital y por qué crece la preocupación

En San Juan, como en el resto del país, el casino dejó de estar únicamente en una sala con luces y ruletas: hoy cabe entero en la pantalla del teléfono. Apuestas deportivas, tragamonedas y mesas de casino están a un toque de distancia, disponibles las veinticuatro horas y al alcance de cualquiera que tenga un celular, incluidos los más jóvenes. La provincia viene reforzando su respuesta a los consumos problemáticos —recientemente inauguró un nuevo centro de contención para personas con consumos problemáticos—, y el juego online empieza a aparecer en esa misma conversación.

A nivel nacional, el tema escaló hasta el Congreso. El Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto de ley para prevenir la ludopatía y regular el juego de azar en línea, mientras que la Cámara de Diputados ya tiene una media sanción sobre el tema desde 2024. En los fundamentos de su iniciativa, el propio Gobierno habla de un “incremento exponencial” del acceso a las plataformas de apuestas y lo describe como un problema creciente de salud pública. El dato que ordena el debate proviene de la Sedronar: más de una cuarta parte de los estudiantes secundarios apostó dinero en el último año.

Qué son las apuestas y los casinos online (y por qué se volvieron tan masivos)

Bajo el paraguas del “juego online” conviven dos mundos. Por un lado, las apuestas deportivas, que permiten jugar dinero sobre partidos y resultados en tiempo real. Por otro, el casino online, que traslada a la pantalla la ruleta, el póker, el blackjack y, sobre todo, las tragamonedas. La gran diferencia con el casino físico es la fricción: no hay que viajar, ni vestirse, ni mostrar el rostro. Alcanza con descargar una aplicación y cargar saldo.

Buena parte de las plataformas permite empezar a jugar con depósitos mínimos muy bajos —en algunos casos, el equivalente a apenas un par de monedas— y suma bonos de bienvenida que regalan saldo o giros gratis. Esa barrera de entrada casi inexistente no es un detalle de marketing menor: es justamente uno de los rasgos que los especialistas señalan como más problemáticos. Cuanto más fácil y barato resulta empezar, menos se percibe el riesgo, y más rápido puede instalarse el hábito. A diferencia de una mesa tradicional, donde el dinero en efectivo funciona como freno visible, el saldo digital y los micro-depósitos diluyen la noción de cuánto se está gastando en realidad.

Juego legal vs. juego ilegal: por qué la diferencia importa

En Argentina, la regulación del juego es competencia de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires; no existe una única licencia nacional. Eso significa que una plataforma puede estar autorizada en una jurisdicción y no en otra, y que conviven operadores con licencia provincial junto a sitios “offshore” que operan desde el exterior sin habilitación local.

El proyecto del Ejecutivo apunta sobre todo a esas plataformas clandestinas: prevé penas de tres a seis años de prisión para quienes exploten apuestas sin autorización, y de dos a cuatro años para los intermediarios financieros, tecnológicos o publicitarios que las faciliten. También habilita el bloqueo de dominios ilegales a través de NIC Argentina y obliga al Banco Central y a las billeteras virtuales a impedir pagos hacia sitios no autorizados y desde cuentas de menores. Para el usuario, la consecuencia práctica es concreta: en un sitio ilegal no hay garantías de cobro, de protección de los datos personales ni de mecanismos de juego responsable. Verificar que un operador cuente con licencia provincial es el primer recaudo antes de cargar un peso.

Ludopatía: cuándo el juego deja de ser un juego

No todo el que apuesta desarrolla un problema, pero la línea puede ser delgada. La ludopatía, o juego patológico, es un trastorno reconocido: las llamadas adicciones sin sustancia activan el circuito de recompensa del cerebro —mediado principalmente por la dopamina— de un modo parecido a otras adicciones. Entre las señales de alerta figuran apostar montos cada vez mayores para sentir la misma emoción, mentir sobre el tiempo o el dinero involucrado, intentar recuperar lo perdido con nuevas apuestas y descuidar obligaciones, estudios o vínculos.

Los números argentinos muestran por qué el tema preocupa. Las consultas por juego compulsivo en la Línea 141 crecieron un 250% entre 2023 y 2024, y un 27% adicional en 2025, el año con más registros. Según una estimación de la Defensoría del Pueblo bonaerense, alrededor de 7 de cada 100 argentinos podrían considerarse jugadores problemáticos o compulsivos. El fenómeno golpea con particular fuerza a adolescentes y jóvenes, que llegan al juego desde el mismo dispositivo con el que estudian, juegan y se comunican, lo que vuelve más difícil detectarlo a tiempo.

El debate en el Congreso: salud pública o recaudación

Hoy conviven dos enfoques. La media sanción de Diputados, surgida de la síntesis de decenas de iniciativas, pone el acento en prohibir la publicidad del juego y las apuestas —especialmente en el fútbol, en figuras con influencia en redes y en la vía pública— y en bloquear el acceso de menores mediante verificación biométrica. El proyecto del Ejecutivo, en cambio, concentra su fuerza en perseguir a las plataformas ilegales y endurecer las penas, sin limitar la publicidad de las plataformas legales.

La tensión de fondo quedó resumida por una de las legisladoras impulsoras: el debate pasa por “priorizar la salud mental de la población o la recaudación”. Las provincias, que reciben ingresos por el juego autorizado, son parte interesada en cómo se resuelva la discusión. El resultado definirá no solo qué se persigue, sino también cuánta presencia tendrá la publicidad de apuestas en la vida cotidiana de los próximos años.

Cómo jugar de forma responsable o pedir ayuda

Si el juego dejó de ser un entretenimiento y empezó a generar malestar, deudas o conflictos, hay ayuda disponible, y buena parte es gratuita y anónima:

• Línea 141 (Sedronar): atención telefónica gratuita, anónima y las 24 horas en todo el país para consumos problemáticos, incluido el juego. Podés llamar por vos o por un familiar.

• ReVA (Registro Voluntario de Autoexclusión): permite bloquear el propio acceso a las plataformas de apuestas legales por dos años. Más información en saberjugar.gob.ar.

• Jugadores Anónimos: grupos de apoyo gratuitos, presenciales y virtuales, con reuniones en todo el país.

• Tratamiento profesional: la Ley 26.934 obliga a obras sociales y prepagas a cubrir el tratamiento de la ludopatía. Quienes no tienen cobertura pueden acudir a los centros gratuitos de la Sedronar.

En San Juan, además, conviene consultar los programas provinciales de juego responsable y los dispositivos de salud mental para acceder a una atención cercana.

Entender cómo funciona el juego online —y reconocer las señales cuando algo se desordena— se volvió una herramienta de cuidado tan necesaria como cualquier otra, para uno mismo y para quienes nos rodean.