Después de concretarse las actas acuerdo entre el Gobierno de Javier Milei y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para la recomposición salarial de docentes, profesionales, becados y no docentes de las universidades públicas nacionales, todos los gremios de base de las federaciones y asociaciones sindicales del país suscribieron las negociaciones celebradas en Buenos Aires. A excepción, de los sectores docentes pertenecientes a CONADU Histórica que se encuentran todavía deliberando si adhieren a la propuesta oficial o no y por consiguiente, si levantarían las medidas de fuerza.

Lo pendiente

La secretaria general de Adicus, Edith Liquitay, explicó la situación a DIARIO HUARPE de cómo se resolverá en las próximas horas las negociaciones salariales entre el gobierno y las federaciones de docentes universitarios de todo el país. Al respecto, la representante gremial indicó que la respuesta se enfocará especialmente en la posición de Conadu Histórica, siendo Adicus como la asociación de base.

"Casi todas las federaciones universitarias han firmado el acta acuerdo con el gobierno a excepción de Conadu Histórica, porque está en etapa de deliberación y de consulta con sus bases. Por eso, se programó una asamblea en Adicus para esta tarde y un Congreso Extraordinario de CONADU Histórica, para este miércoles a las 8 hs. de la mañana, donde se definirá si se suma a la firma al acuerdo", dijo la secretaria.

Sobre la propuesta

La propuesta aceptada por las otras federaciones y en discusión por CONADU Histórica incluye un incremento salarial 21,3% para el mes de junio (tomando como base el salario de mayo) y un 3% adicional en octubre, sumando un 24% total. Además, Un incremento del 50% en el programa de becas Manuel Belgrano y una partida de 50.000 millones de pesos para hospitales preuniversitarios.

Esa recomposición equivale a 7 puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y el resto busca compensar la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. También está prevista una reunión paritaria con los gremios. Que las paritarias sea cada 3 meses y discutir la actualización salarial en referencia a la variación acumulada del IPC. Además se acordó en un máximo de 45 días un adicional por la pérdida salarial de los niveles preuniversitarios debido a la eliminación del FONID.

Ante todo, también sostendrán desde su sector el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo Universitario dado que “no renunciaremos a la cautelar con la Corte Suprema”.

Como lectura política, la secretaria de Adicus indicó que “para el gremio, la apertura del diálogo es significativa tras un período de aumentos por decreto desde 2023. Consideramos que la propuesta, aunque debería ser el doble para una recomposición total, es buena dado el contexto actual y representa un reconocimiento por parte del gobierno de que los reclamos eran justos”.

Los caminos de la paritaria

Guadalupe Aguiar, de SIDUNSJ, nucleado en Conadu, explicó a DIARIO HUARPE cómo se llegó a este acuerdo. “nosotros comenzamos nuestra consulta virtual a las bases. Los resultados fueron un acatamiento al acuerdo en un 62% y con ese mandato fuimos al plenario de 32 sindicatos de CONADU. Hubo 22 sindicatos, incluido el nuestro, se manifestó a favor del acuerdo, nueve en contra y una abstención”.

En la reunión paritaria con el CIN y la Subsecretaria de Políticas Universitarias se leyeron las actas de todas las federaciones con representación docente y no docente. “Otro logro del acuerdo es incluir la discusión del FONID. Además, se estableció la próxima fecha paritaria antes del 15 de septiembre”, dijo la secretaria.

Aguiar comentó que “después de 21 meses de que el Gobierno no convocaba a paritarias, finalmente se pudo conversar y llegar a este acuerdo refrendado por las bases. El Gobierno tuvo que reconocer la enorme deuda salarial que tiene con los trabajadores de las universidades y la deuda presupuestaria con las universidades. En esta pulseada, logramos una victoria de tanta lucha organizada que venimos dando”.

No obstante, al igual que el resto de los sectores, Guadalupe manifestó que “hay que tomarlo todo con cautela, es una posibilidad que se suspendan las medidas de fuerza dependiendo si el Gobierno cumpla con lo firmado”.

Aguiar concluyó que “entendemos que esto abre la posibilidad no solo de nuestras paritarias, sino las de otros sectores de trabajadores del Estado, que están en situaciones muy complicadas”.

Posibles definiciones

De acuerdo a lo surja del Congreso de CONADU Histórica este jueves, habrá dos definiciones críticas pendientes. Primero la adhesión o no al acta para firmar el acuerdo salarial. Y la otra moción, es definir si se ratifica el paro convocado para la próxima semana o bien, levantar las medidas de fuerza.

Finalmente, después de este plenario, los gremios esperarán si el compromiso firmado por el Gobierno se cumpla y que reciban con tiempo, el diagrama o instructivo de liquidación que determine cómo impactará el aumento en los salarios y aguinaldo de junio.

Por otro lado, en el plenario de Sidunsj resolvió "mantener el plan de lucha por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Poner en suspenso el paro de la próxima semana y retomarlo en caso de incumplimiento del acuerdo", sin embargo, el gremio docente estableció mantener el plan de lucha hasta tanto no se ejecute la Ley de Financiamiento Universitario. Por último, en la sesión, se pidió por la "liberación de Cristina Fernández de Kirchner y de otros presos políticos en democracia".