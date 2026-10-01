El concejal de La Libertad Avanza de Vicente López y candidato de la lista “Abogacía por la Libertad”, Luis Alberto Palomino, visitará San Juan este sábado 3 de octubre. Su llegada se dará en el marco de la campaña nacional para las elecciones de representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Durante su paso por la provincia, Palomino mantendrá encuentros con profesionales del Derecho y referentes de La Libertad Avanza. La elección nacional se realizará el próximo 20 de octubre y podrán participar abogados y abogadas con matrícula federal activa.

La lista y la elección

“Abogacía por la Libertad” se presenta como una de las listas que participa de la elección nacional del estamento de abogados. Palomino encabeza la nómina y actualmente es concejal de Vicente López y presidente del bloque de La Libertad Avanza en ese municipio.

La elección definirá representantes de la abogacía para integrar el Consejo de la Magistratura durante el período 2026-2030. La convocatoria oficial establece cuatro cargos de consejeros titulares y sus respectivos suplentes.

El rol del consejo

El Consejo de la Magistratura interviene en los concursos para cubrir cargos de magistrados y también participa en procedimientos disciplinarios. Entre sus funciones se encuentran además actuaciones vinculadas con la remoción de jueces.

Durante su visita a San Juan, Palomino abordará junto a profesionales locales los principales desafíos de la abogacía. También tratará la importancia de la representación del sector en el Consejo de la Magistratura de la Nación, de cara a los comicios del 20 de octubre.

La agenda en San Juan

La actividad comenzará a las 12, con la llegada a la provincia y un encuentro con la prensa en la sede de La Libertad Avanza, ubicada en avenida Libertador General San Martín 1339 Oeste, Capital. Allí brindará declaraciones y dialogará con medios locales sobre distintos temas de actualidad.

A las 13:30 está previsto un almuerzo y, a las 15:30, una reunión de trabajo y encuentro con abogados y profesionales del Derecho de La Libertad Avanza. Esta última actividad tendrá lugar en Desfachatados Wine Bar, en calle Ameghino 102 Sur, Capital.

La agenda continuará a las 16:30 con una visita al Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento, ubicado en calle Sarmiento 21 Sur, Capital. De esta manera, Palomino cumplirá una jornada de actividades en San Juan en el marco de la campaña hacia las elecciones del Consejo de la Magistratura.