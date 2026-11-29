El periodista y presidente de APTRA, Luis Ventura, reapareció en las redes sociales después del problema de salud que provocó su internación. A través de una publicación en Instagram, llevó tranquilidad y anunció que recibiría el alta médica durante las próximas horas.

"La vida sigue... en un rato me dan el alta médica y retomo las pulsaciones de mis cosas... Gracias. Gracias doctor Hugo Beherens, y gracias a Dios y al cariño inagotable de gente", escribió el periodista. El mensaje fue compartido luego de que se conociera que había sufrido una descompensación cuando se dirigía al aeropuerto de Ezeiza.

La noticia había generado preocupación entre sus colegas y personas cercanas. Distintas figuras del mundo del espectáculo le expresaron sus deseos de una pronta recuperación.

Cómo se produjo la descompensación

La información sobre el episodio fue difundida inicialmente por Nicolás Peralta, panelista del programa Sálvese Quien Pueda. Según relató, Ventura había terminado su participación en Radio del Plata y su socio Rinaldi pasó a buscarlo para trasladarlo hacia el aeropuerto.

Sin embargo, durante el trayecto el periodista comenzó a sentirse mal y debieron interrumpir el viaje. La situación derivó en su atención médica y posterior internación.

De acuerdo con lo informado por Peralta, Ventura atravesaba un período de mucho cansancio. A eso se le habrían sumado distintas preocupaciones y compromisos después de su regreso de Uruguay, donde se habían realizado los premios Martín Fierro la semana anterior.

El viaje a los Martín Fierro Latino

El episodio ocurrió cuando Ventura se preparaba para viajar a Miami, Estados Unidos, donde este domingo se desarrollarán los Martín Fierro Latino. La ceremonia está prevista para las 21, hora argentina, y reunirá a distintas personalidades de los medios de comunicación.

La reaparición del periodista en Instagram permitió conocer su evolución y su expectativa de recibir el alta. En su publicación, además de agradecer al médico que lo atendió, destacó el acompañamiento y el cariño recibido durante las horas de preocupación.