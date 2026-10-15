El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, difundió este miércoles 14 de octubre una carta abierta dirigida a las familias evangélicas, a solo 11 días del balotaje presidencial que disputará frente a Flávio Bolsonaro. En un intento por ampliar su respaldo electoral, el mandatario apeló a la fe, defendió las políticas de su Gobierno y aseguró que fue la "mano bondadosa de Dios" la que le permitió llegar a disputar un cuarto mandato.

"He decidido escribirles con el corazón abierto", expresó Lula al comienzo del documento. Aunque profesa la fe católica, manifestó su respeto por todas las religiones y destacó que comparten el compromiso de proteger a las familias brasileñas.

La iniciativa se produce en medio de una disputa electoral ajustada. Según una encuesta de Datafolha citada por TN, el 66% de los votantes evangélicos consultados manifestó su preferencia por Flávio Bolsonaro, lo que convierte a este sector en uno de los principales desafíos electorales para el actual presidente.

"La mano bondadosa de Dios": el mensaje de Lula

En uno de los pasajes centrales de la carta, Lula aseguró que su trayectoria política estuvo marcada por la protección divina. El mandatario sostuvo que sin la ayuda de Dios no habría logrado superar las dificultades que enfrentó a lo largo de su vida ni estar nuevamente en condiciones de competir por la Presidencia.

También afirmó que continúa trabajando por las familias brasileñas mediante políticas concretas y no únicamente a través de discursos. En ese sentido, destacó medidas destinadas a combatir las apuestas en línea, que, según advirtió, perjudican económicamente a numerosos hogares.

Otra de las propuestas mencionadas fue la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, con dos días de descanso. Lula argumentó que esta modificación permitiría a los trabajadores disponer de más tiempo para compartir con sus familias y participar de actividades religiosas.

El mandatario también rechazó versiones difundidas durante anteriores campañas electorales que aseguraban que su Gobierno pretendía cerrar iglesias evangélicas. Frente a esas acusaciones, reafirmó su compromiso con la libertad religiosa y el respeto por las distintas creencias.

La disputa con Flávio Bolsonaro por el voto religioso

El acercamiento al electorado evangélico forma parte de la estrategia de campaña de Lula frente a Flávio Bolsonaro, quien obtuvo el 47,03% de los votos válidos en la primera vuelta, mientras que el actual presidente alcanzó el 45,16%.

Además de las cuestiones religiosas, Lula incluyó en su mensaje compromisos relacionados con la protección de las mujeres, el fortalecimiento de la salud pública, la lucha contra el crimen organizado y el cuidado del medioambiente.

En el cierre de la carta, el mandatario invitó a los creyentes a reflexionar y buscar orientación espiritual antes de emitir su voto. También pidió que concurran a las urnas con libertad de conciencia.

El próximo domingo 25 de octubre, los brasileños volverán a votar para definir quién ocupará la Presidencia durante los próximos cuatro años, en una elección marcada por la polarización y la disputa por sectores clave del electorado.