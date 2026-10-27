El presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó duramente a Flávio Bolsonaro por abandonar el país rumbo a Estados Unidos después de perder el balotaje presidencial del domingo 25 de octubre. Durante una celebración por su cumpleaños número 81, el mandatario calificó la salida de su adversario como un acto "vergonzoso" y sostuvo que debería haber permanecido en territorio brasileño para responder ante la Justicia.

Las declaraciones se produjeron este martes 27 de octubre, frente a un grupo de seguidores reunidos en las inmediaciones del Palacio de la Alvorada, en Brasilia. Allí, Lula expresó su rechazo a la decisión del senador del Partido Liberal (PL), quien viajó hacia Estados Unidos pese a una orden judicial que le exigía entregar sus pasaportes.

"Lamento que haya salido de Brasil, porque podría haberse quedado aquí y demostrar que las acusaciones no son verdaderas. Ese acto de salir de Brasil es vergonzoso", manifestó el mandatario.

Lula también cuestionó los motivos que llevaron al hijo del expresidente Jair Bolsonaro a abandonar el país y vinculó su decisión con las investigaciones judiciales que enfrenta. "El ciudadano que sale a escondidas de su país es porque debe algo o tiene miedo de algo", sostuvo durante su discurso.

El presidente brasileño consideró que la actitud de su rival representa una falta de respeto hacia los ciudadanos que lo acompañaron en las elecciones. Además, criticó los vínculos políticos de la familia Bolsonaro con Estados Unidos y rechazó que el senador pudiera argumentar desde el exterior una supuesta falta de garantías democráticas en Brasil.

Lula comparó la fuga con su propia detención

Durante su intervención, Lula recordó su experiencia judicial en el marco de la operación Lava Jato, por la que permaneció detenido entre 2018 y 2019.

El mandatario explicó que, cuando enfrentó las acusaciones en su contra, recibió propuestas para abandonar Brasil o refugiarse en una embajada. Sin embargo, aseguró que decidió permanecer en el país para defenderse ante la Justicia. "Resolví quedarme en Brasil y me entregué a la Policía Federal porque quería desenmascarar a mis acusadores y demostrar mi inocencia", expresó.

En ese contexto, remarcó que posteriormente consiguió regresar a la Presidencia y utilizó su experiencia personal para cuestionar la decisión de Bolsonaro. "El que nada debe, nada teme", afirmó.

Lula también rechazó la posibilidad de que su adversario denuncie una persecución política desde Estados Unidos. Durante su discurso, volvió a utilizar duras expresiones contra el senador y sostuvo que Brasil cuenta con instituciones democráticas que permiten a los ciudadanos defenderse judicialmente.

Flávio Bolsonaro salió de Brasil pese a una prohibición judicial

La salida del senador se produjo después de que el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenara la entrega de sus pasaportes común y diplomático.

La medida fue solicitada por la Policía Federal en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y posibles irregularidades financieras relacionadas con empresas de apuestas y plataformas de pago. En el expediente también aparece mencionado el abogado y empresario Willer Tomaz.

El lunes 26 de octubre, Bolsonaro había informado públicamente que recibió una notificación judicial para entregar sus documentos. Sin embargo, el plazo venció durante la mañana del martes sin que cumpliera con la disposición.

Ante esta situación, las autoridades brasileñas cancelaron sus pasaportes y comenzaron a investigar las circunstancias en las que habría abandonado el territorio nacional.

Según informó Reuters, una fuente del Gobierno estadounidense y un aliado cercano al senador confirmaron que salió de Brasil con destino a Estados Unidos. Por su parte, medios brasileños señalaron que viajó acompañado por su esposa y sus dos hijas.

Además, durante la tarde del martes, el abogado mexicano Simón Levy, vinculado con el movimiento político de Donald Trump, aseguró que Bolsonaro había llegado a salvo a territorio estadounidense.

Estados Unidos confirmó que emitirá visas para su familia

En medio de la controversia, el Gobierno estadounidense confirmó que otorgará visas a Flávio Bolsonaro y sus familiares, lo que agregó un nuevo elemento de tensión a la situación política brasileña.

La decisión se conoció mientras trascendían versiones sobre una posible colaboración de sectores cercanos a Donald Trump para facilitar la salida del senador. Sin embargo, esa presunta participación no fue confirmada oficialmente.

El episodio ocurre apenas dos días después de que Lula consiguiera su reelección presidencial frente a Bolsonaro, en una segunda vuelta marcada por fuertes diferencias políticas.

Mientras la Policía Federal continúa investigando las circunstancias de su salida, las declaraciones de Lula profundizaron el enfrentamiento entre ambos dirigentes y abrieron un nuevo capítulo en la disputa política brasileña.