Lula da Silva ganó el balotaje presidencial de Brasil frente al senador Flávio Bolsonaro y consiguió un cuarto mandato al frente del país. Con el 51,74% de los votos, el actual mandatario superó al candidato del Partido Liberal, que obtuvo el 48,26%, según los resultados del Tribunal Superior Electoral (TSE). La victoria le permitirá continuar al frente de la mayor economía de América Latina y representa un nuevo capítulo en la disputa política entre la izquierda y la derecha brasileñas.

El resultado final reflejó una ventaja de 3,48 puntos porcentuales para Lula, equivalente a más de 4,1 millones de votos de diferencia. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) logró revertir el escenario de la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, cuando Flávio Bolsonaro había obtenido el 47,03% de los sufragios, frente al 45,16% del presidente.

Con este resultado, Lula se convirtió en el primer presidente brasileño en alcanzar cuatro mandatos, aunque no consecutivos. El dirigente, de 80 años, ya había gobernado entre 2003 y 2010 y regresó al poder en 2023, tras imponerse en las elecciones de 2022.

Una jornada electoral con cambios en el cierre

La votación estuvo marcada por una decisión judicial que extendió excepcionalmente el horario de recepción de sufragios en determinados establecimientos. Mientras una parte de los colegios cerró a las 17, hora local, otros continuaron recibiendo votantes hasta las 19, por disposición del juez del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin.

La medida respondió a un recurso presentado por el PT, que denunció irregularidades y dificultades de transporte público en municipios gobernados por la oposición. Las autoridades electorales aclararon que la extensión solo alcanzaba a los establecimientos que todavía estaban recibiendo votantes. Una vez cerradas las urnas, comenzó el recuento.

Seguridad y continuidad política, en el centro del debate

Durante la campaña, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, centró sus propuestas en el endurecimiento de las políticas de seguridad y en medidas contra la corrupción. Entre sus planteos figuró la reducción de la edad de responsabilidad penal para determinados delitos graves.

Lula, por su parte, buscó movilizar a los indecisos y a quienes no habían participado en la primera vuelta, cuando la abstención alcanzó el 21%, el nivel más alto desde 1998, según los datos difundidos durante la campaña.

La derrota de Flávio representa un revés electoral para el espacio político de su padre, mientras que la continuidad de Lula mantiene a Brasil bajo el liderazgo de una de las principales figuras de la izquierda regional. El resultado también adquiere relevancia en un contexto latinoamericano en el que distintas fuerzas de derecha han conseguido avances electorales en los últimos años.

El nuevo mandato abrirá otra etapa para el gobierno brasileño, con desafíos vinculados a la economía, la seguridad pública y la polarización política. La diferencia entre ambos candidatos confirmó una competencia ajustada y dejó en evidencia la persistencia de dos proyectos políticos enfrentados en uno de los países de mayor peso de la región.