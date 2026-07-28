El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió por primera vez a los fuertes cuestionamientos que Javier Milei lanzó en su contra durante un acto político en San Pablo. Lejos de profundizar el enfrentamiento, el mandatario brasileño apeló a la ironía cuando fue consultado por la prensa y lanzó una breve frase que rápidamente tuvo repercusión: "¿Quién es ese tipo?".

La respuesta llegó dos días después de que el presidente argentino participara de una actividad del Partido Liberal en apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. En ese escenario, Milei calificó a Lula como "ladrón", "presidiario" y "basura socialista", además de cuestionar al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Las declaraciones del mandatario argentino provocaron una inmediata reacción del Gobierno brasileño. La Cancillería de ese país convocó a consultas a su embajador en Buenos Aires y transmitió un fuerte reclamo diplomático a la representación argentina en Brasilia por considerar que los dichos constituyeron una intromisión en asuntos internos.

Antes de la respuesta de Lula, distintos funcionarios brasileños ya habían cuestionado públicamente las expresiones de Milei. Sin embargo, el presidente había evitado pronunciarse hasta este lunes, cuando decidió responder con una frase cargada de ironía, sin hacer referencias directas al mandatario argentino ni profundizar la polémica.

El nuevo cruce se suma a una relación marcada por las diferencias ideológicas entre ambos líderes desde el inicio de la gestión libertaria. Pese a las tensiones políticas, Brasil continúa siendo el principal socio comercial de Argentina, por lo que el conflicto también genera preocupación por su impacto en el vínculo bilateral.