La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil se convirtió en una de las noticias políticas centrales de este lunes y generó repercusiones en medios de todo el mundo. Tras imponerse en el balotaje del domingo 25 de octubre frente a Flávio Bolsonaro, el mandatario consiguió un cuarto mandato presidencial y revirtió la ventaja que su rival había obtenido en la primera vuelta.

Con el 51,78% de los votos válidos frente al 48,22% de Bolsonaro, Lula se impuso en una elección que fue seguida de cerca por la prensa internacional. Las principales publicaciones de Europa, Estados Unidos y América Latina destacaron el carácter inesperado del resultado, sus implicancias para la derecha regional y el papel que tendrá Brasil en el escenario internacional.

De una remontada histórica a un revés para la derecha

En España, el diario El País destacó que Lula logró una remontada electoral y presentó su victoria como un triunfo de la izquierda frente al avance de la ultraderecha vinculada al bolsonarismo. También puso el foco en el posicionamiento internacional del presidente brasileño frente a Donald Trump.

En el Reino Unido, The Independent calificó el resultado como una “remontada espectacular”, mientras que The Guardian resaltó que Lula consiguió un histórico cuarto mandato tras derrotar al candidato de la familia Bolsonaro.

En Alemania, Bild definió el resultado como una “sorpresa electoral” y recordó que las encuestas previas habían mostrado un escenario favorable para el senador. En tanto, Die Zeit optó por un título más directo: “Lula gana las elecciones presidenciales en Brasil”.

Las publicaciones coincidieron en destacar que el mandatario logró revertir la ventaja de la primera vuelta en pocas semanas, en una contienda marcada por la polarización política.

Qué dijeron los principales diarios de Estados Unidos

La repercusión también llegó a los principales medios estadounidenses. The New York Times analizó el resultado como un golpe político para la derecha latinoamericana, mientras que The Washington Post tituló que la reelección de Lula frenaba el giro hacia la derecha en América Latina.

Las coberturas pusieron el foco en las consecuencias regionales del resultado y en la relación entre el presidente brasileño y Donald Trump, en un contexto de diferencias políticas y estratégicas entre ambos dirigentes.

En Canadá, The Globe and Mail destacó las implicancias del resultado para la región, mientras que The Toronto Star centró su cobertura en el perfil crítico de Lula frente al mandatario estadounidense.

Los enfoques reflejaron que la elección brasileña no fue interpretada únicamente como una disputa interna, sino también como un acontecimiento con potencial impacto en las relaciones internacionales.

La mirada de la prensa europea y las controversias electorales

No todos los medios eligieron el mismo enfoque. En Francia, Le Monde puso especial atención en las controversias que rodearon la jornada electoral, entre ellas la decisión judicial de extender dos horas el horario de votación.

En Italia, La Repubblica destacó los festejos de los simpatizantes del Partido de los Trabajadores (PT), mientras que otros medios europeos resaltaron la magnitud del resultado y la continuidad de Lula al frente del Gobierno brasileño.

La cobertura internacional también estuvo atravesada por la reacción de Flávio Bolsonaro, quien cuestionó el resultado y anunció que buscaría la anulación de los comicios. Sus declaraciones agregaron incertidumbre al escenario político posterior a la elección.

Qué destacaron en América Latina

En la región, los medios también resaltaron el carácter histórico de la victoria. El diario chileno La Tercera informó que Lula consiguió su cuarto mandato después de revertir la ventaja de su rival en la primera vuelta.

En Bolivia, La Razón puso el acento en lo inesperado del resultado, mientras que el diario cubano Granma destacó la continuidad del Partido de los Trabajadores en el Gobierno brasileño.

Más allá de las diferencias editoriales, las coberturas coincidieron en que la elección tuvo consecuencias que van más allá de Brasil y que el resultado influirá en las discusiones sobre el rumbo político de América Latina.