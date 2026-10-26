Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido presidente de Brasil al imponerse en el balotaje del domingo 25 de octubre con el 51,77% de los votos válidos, frente al 48,23% de Flávio Bolsonaro. La definición movilizó a 21 legisladores nacionales argentinos que viajaron al país vecino en tres comitivas, con distintos posicionamientos políticos y agendas.

La presencia argentina se repartió entre Río de Janeiro, Brasilia y San Pablo. Mientras un grupo libertario acompañó la candidatura de Bolsonaro, otros legisladores participaron de una agenda institucional y una delegación peronista siguió el escrutinio junto al Partido de los Trabajadores (PT), el espacio de Lula.

Río de Janeiro: apoyo libertario a Bolsonaro

Una decena de diputados de La Libertad Avanza viajó a Río de Janeiro para respaldar a Flávio Bolsonaro. La comitiva fue encabezada por Gino Visconti, presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con Brasil, e incluyó a Lorena Villaverde, Virginia Gallardo, Santiago Pauli, Cecilia Ibáñez, Gabriela Muñoz, Johanna Longo, Alfredo Gonzales, Miguel Rodríguez y Gladys Humenuk.

Los legisladores siguieron la jornada desde la ciudad carioca y acompañaron al candidato del Partido Liberal, que había quedado primero en la primera vuelta con el 47,03% de los votos, por encima del 45,16% obtenido por Lula.

Brasilia: una misión institucional

Otra comitiva estuvo en Brasilia, invitada por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP). Participaron los diputados libertarios Damián Arabia y Mercedes Llano, la senadora Emilia Orozco, el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano y los radicales Carolina Losada y Maximiliano Abad. Diego Giuliano, del Frente Renovador, también formó parte de esa agenda antes de trasladarse a San Pablo.

La actividad incluyó reuniones con especialistas y visitas vinculadas al sistema electoral brasileño. Los integrantes de la delegación aclararon que no viajaron como veedores oficiales, sino en el marco de un programa de intercambio institucional.

San Pablo: el peronismo con Lula

La tercera representación reunió al senador del bloque Justicialista Eduardo “Wado” de Pedro y a cuatro diputados de Unión por la Patria vinculados al Frente Renovador: Cecilia Moreau, Sebastián Galmarini, Diego Giuliano y Marina Salzmann. Fueron invitados por el PT para acompañar la jornada electoral en San Pablo, donde se reunieron con el ministro de Salud, Alexandre Padilha, y el vicepresidente Geraldo Alckmin.

En el recuento global, las tres comitivas reunieron a 13 legisladores de La Libertad Avanza, tres representantes del espacio radical —uno de ellos en Provincias Unidas— y cinco referentes del peronismo.

Los viajes reflejaron las diferencias políticas argentinas en torno a la elección brasileña: mientras los libertarios apostaron por una victoria de Bolsonaro, los representantes del peronismo expresaron su respaldo a Lula. La reelección del mandatario brasileño se produce, además, en un contexto de tensión diplomática con el Gobierno de Javier Milei.