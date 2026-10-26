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Lula ganó en Brasil y hubo tres grupos de legisladores argentinos
POR REDACCIÓN
Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido presidente de Brasil al imponerse en el balotaje del domingo 25 de octubre con el 51,77% de los votos válidos, frente al 48,23% de Flávio Bolsonaro. La definición movilizó a 21 legisladores nacionales argentinos que viajaron al país vecino en tres comitivas, con distintos posicionamientos políticos y agendas.
La presencia argentina se repartió entre Río de Janeiro, Brasilia y San Pablo. Mientras un grupo libertario acompañó la candidatura de Bolsonaro, otros legisladores participaron de una agenda institucional y una delegación peronista siguió el escrutinio junto al Partido de los Trabajadores (PT), el espacio de Lula.
Río de Janeiro: apoyo libertario a Bolsonaro
Una decena de diputados de La Libertad Avanza viajó a Río de Janeiro para respaldar a Flávio Bolsonaro. La comitiva fue encabezada por Gino Visconti, presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con Brasil, e incluyó a Lorena Villaverde, Virginia Gallardo, Santiago Pauli, Cecilia Ibáñez, Gabriela Muñoz, Johanna Longo, Alfredo Gonzales, Miguel Rodríguez y Gladys Humenuk.
Los legisladores siguieron la jornada desde la ciudad carioca y acompañaron al candidato del Partido Liberal, que había quedado primero en la primera vuelta con el 47,03% de los votos, por encima del 45,16% obtenido por Lula.
Brasilia: una misión institucional
Otra comitiva estuvo en Brasilia, invitada por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP). Participaron los diputados libertarios Damián Arabia y Mercedes Llano, la senadora Emilia Orozco, el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano y los radicales Carolina Losada y Maximiliano Abad. Diego Giuliano, del Frente Renovador, también formó parte de esa agenda antes de trasladarse a San Pablo.
La actividad incluyó reuniones con especialistas y visitas vinculadas al sistema electoral brasileño. Los integrantes de la delegación aclararon que no viajaron como veedores oficiales, sino en el marco de un programa de intercambio institucional.
San Pablo: el peronismo con Lula
La tercera representación reunió al senador del bloque Justicialista Eduardo “Wado” de Pedro y a cuatro diputados de Unión por la Patria vinculados al Frente Renovador: Cecilia Moreau, Sebastián Galmarini, Diego Giuliano y Marina Salzmann. Fueron invitados por el PT para acompañar la jornada electoral en San Pablo, donde se reunieron con el ministro de Salud, Alexandre Padilha, y el vicepresidente Geraldo Alckmin.
En el recuento global, las tres comitivas reunieron a 13 legisladores de La Libertad Avanza, tres representantes del espacio radical —uno de ellos en Provincias Unidas— y cinco referentes del peronismo.
Los viajes reflejaron las diferencias políticas argentinas en torno a la elección brasileña: mientras los libertarios apostaron por una victoria de Bolsonaro, los representantes del peronismo expresaron su respaldo a Lula. La reelección del mandatario brasileño se produce, además, en un contexto de tensión diplomática con el Gobierno de Javier Milei.