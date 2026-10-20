El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, generó repercusiones tras referirse a las tareas domésticas que realizan las mujeres durante sus días de descanso. Las declaraciones se produjeron durante una entrevista con la cadena SBT, en la que el mandatario defendió la eliminación del esquema laboral de seis días de trabajo y uno de descanso, conocido como 6x1, a pocos días del balotaje presidencial.

Durante la conversación, Lula sostuvo que el actual sistema de jornadas laborales resulta especialmente perjudicial para las mujeres, debido a que muchas destinan su único día libre a las responsabilidades del hogar. Su planteo se produjo en medio del debate por una reforma que busca reducir la semana laboral sin afectar los salarios.

"En el caso de las mujeres, el día que tienen libre en casa es, en realidad, cuando más trabajan, porque tienen que limpiar todo lo acumulado durante la semana", afirmó el mandatario brasileño.

La declaración comenzó a circular en redes sociales y generó cuestionamientos por la referencia a las tareas domésticas. Sin embargo, el contexto de la entrevista muestra que Lula utilizó ese ejemplo para señalar la sobrecarga de trabajo que enfrentan muchas mujeres, y no para indicar que deban asumir exclusivamente esas responsabilidades.

Lula defendió una jornada laboral de cinco días

El presidente brasileño respaldó la propuesta de reemplazar el esquema de seis días laborales y uno de descanso por una modalidad de cinco días de trabajo y dos jornadas libres.

La iniciativa contempla reducir la carga horaria semanal de 44 a 40 horas sin una disminución salarial. Según explicó Lula, el objetivo es mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y permitirles disponer de más tiempo para descansar y compartir con sus familias.

No obstante, aclaró que la implementación de la reforma debería contemplar las particularidades de cada actividad económica. En ese sentido, mencionó sectores como la salud y la industria, donde las necesidades de funcionamiento requieren esquemas de horarios diferentes.

El mandatario planteó que las condiciones específicas podrían acordarse mediante negociaciones entre trabajadores y empleadores, con el objetivo de compatibilizar los derechos laborales con la continuidad de las actividades productivas.

La polémica en plena campaña electoral de Brasil

Las declaraciones ocurrieron a menos de una semana de la segunda vuelta presidencial del domingo 25 de octubre, en la que Lula buscará la reelección frente al senador opositor Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El debate por la jornada laboral se convirtió en uno de los temas de la campaña, junto con las propuestas de seguridad y la lucha contra el crimen organizado.

Durante la misma entrevista, Lula también rechazó la posibilidad de utilizar a las Fuerzas Armadas para combatir directamente a las organizaciones criminales. En cambio, defendió el fortalecimiento de los cuerpos policiales especializados y una mayor cooperación entre el Gobierno federal y los estados.

En ese contexto, la discusión por el régimen laboral 6x1 volvió a instalarse en la agenda brasileña, con especial atención sobre el impacto que tiene la distribución desigual de las tareas domésticas en la vida cotidiana de las mujeres.