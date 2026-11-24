La relación diplomática entre Argentina y Brasil atraviesa uno de sus momentos más tensos desde que Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva asumieron sus respectivas presidencias. En las últimas horas, trascendió que el mandatario brasileño decidió retirar definitivamente a su embajador en Buenos Aires y que tampoco invitaría al jefe de Estado argentino a la ceremonia de asunción de su próximo mandato, prevista para el 5 de enero de 2027.

La decisión del gobierno brasileño estaría vinculada con las recientes declaraciones del canciller argentino, Pablo Quirno, quien puso en duda aspectos del proceso electoral que se desarrolló en Brasil el mes pasado. Sus dichos generaron malestar en la administración de Lula y habrían acelerado una determinación que ya se encontraba en evaluación.

El funcionario argentino se refirió al tema durante una entrevista televisiva en el programa de Mirtha Legrand. Allí sostuvo que hubo situaciones durante el proceso electoral que generaban dudas, aunque aclaró que el reconocimiento de los resultados corresponde al Tribunal Electoral brasileño.

Las declaraciones no fueron bien recibidas por el gobierno vecino. Según fuentes de Itamaraty citadas por Infobae, la decisión de apartar al diplomático Julio Bitelli se concretaría en el corto plazo. El representante brasileño había sido llamado a consultas en dos oportunidades y no había regresado a Buenos Aires para retomar sus funciones de manera presencial.

Bitelli había sido designado embajador en Argentina en enero de 2023. Su primera convocatoria a Brasil se produjo en julio de 2024 y la segunda en julio de 2026, en medio de los distintos cruces entre ambos gobiernos. Desde entonces, la relación diplomática quedó bajo la conducción de encargados de Negocios, sin un embajador brasileño ejerciendo presencialmente en el país.

Lula tampoco invitaría a Milei a su asunción

A la decisión sobre el futuro del embajador se sumó otro episodio que podría profundizar el distanciamiento entre los presidentes. Según publicó el medio brasileño UOL, Lula no tendría previsto invitar a Javier Milei a la ceremonia de asunción presidencial del próximo 5 de enero de 2027.

La información fue atribuida a fuentes de la administración brasileña, que señalaron que la decisión responde al deterioro del vínculo entre ambos mandatarios. Incluso, trascendió que el gobierno vecino analiza incluir en la lista de invitados a otros dirigentes argentinos, entre ellos el expresidente Mauricio Macri y la senadora Patricia Bullrich.

Por su parte, desde la Cancillería argentina señalaron que no tenían confirmación oficial sobre una eventual exclusión de Milei del acto. En la Casa Rosada, en tanto, buscaron transmitir que las diferencias políticas entre los gobiernos no deberían afectar los vínculos diplomáticos entre ambos países.

Los antecedentes de la tensión entre Milei y Lula

El distanciamiento entre los presidentes no es nuevo. Desde que Milei llegó a la Casa Rosada, en diciembre de 2023, ambos mandatarios no mantuvieron reuniones bilaterales y protagonizaron distintos cruces públicos.

Uno de los primeros antecedentes se produjo durante la campaña presidencial argentina de 2023, cuando Milei lanzó fuertes críticas contra Lula. Por ese motivo, el presidente brasileño decidió no asistir a la ceremonia de asunción del libertario, aunque Brasil estuvo representado por su entonces canciller, Mauro Vieira.

Ahora, los dos mandatarios podrían volver a coincidir en encuentros internacionales durante diciembre. Uno de ellos será la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, prevista para el 4 de diciembre en Montevideo. También tienen previsto participar de la cumbre del G20, que se realizará el 14 y 15 de diciembre en Miami.

Ambas reuniones aparecen como posibles escenarios para un nuevo contacto entre los presidentes, aunque por el momento no hay encuentros bilaterales previstos.

La tensión entre Argentina y Brasil adquiere especial relevancia por el peso de la relación comercial y estratégica entre ambos países, que comparten el Mercosur y mantienen intercambios económicos en distintos sectores. Pese al distanciamiento político, las últimas decisiones de Brasil marcan un nuevo capítulo en el vínculo entre las dos administraciones.