Lula rechazó una propuesta de EE.UU. para priorizar sus empresas en la minería

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este jueves que rechazó, sin abrir negociaciones, una propuesta de Estados Unidos que buscaba dar prioridad a empresas estadounidenses en operaciones relacionadas con la minería y los minerales críticos del país.

En una entrevista con la "Rádio Itatiaia", Lula consideró que los términos propuestos por el Gobierno de Donald Trump eran "inaceptables" y añadió que el documento fue enviado al "archivo muerto" de la administración brasileña.

"Este documento que fue publicado hoy es un documento antiguo, que ya estaba en nuestro archivo muerto. Fue la primera comunicación que recibimos y rechazamos. Ni siquiera discutimos el documento, porque era inaceptable que un país tuviera prioridad sobre la riqueza mineral de nuestro país", sostuvo Lula.

El mandatario subrayó que los términos de la propuesta no llegaron a formar parte efectiva de las negociaciones entre Brasilia y Washington. Según la propuesta, el gobierno estadounidense buscaba ser informado previamente sobre ciertas operaciones de venta de activos mineros antes de que se concretaran los negocios. Además, el texto contemplaba mecanismos que permitirían a empresas estadounidenses adquirir activos antes de la aprobación de operaciones de venta que involucraran minerales considerados estratégicos.

La defensa del valor agregado

Lula vinculó el rechazo de la propuesta a la defensa de que las decisiones sobre la exploración, el procesamiento y la industrialización de los recursos minerales brasileños deben seguir las reglas establecidas por el propio país.

El presidente explicó que la estrategia de su Gobierno se centra en fomentar la instalación en Brasil de etapas de procesamiento y fabricación que permitan agregar valor a los minerales antes de su exportación. "Ahora queremos explotar aquí y vender el producto terminado aquí, para generar empleos de calidad y desarrollar la producción en Brasil", afirmó.

El mandatario también enfatizó que esta política no busca restringir la participación de capital extranjero, pero insistió en que las empresas de otros países que operen en el sector deben integrarse a una cadena productiva que mantenga en Brasil las etapas de transformación y una mayor proporción del valor agregado.

"No estamos prohibiendo la participación de empresas extranjeras. Pero la condición 'sine qua non' para invertir aquí en Brasil es que el procesamiento se haga en Brasil, con productos de valor agregado elaborados aquí, para que exportemos valor agregado y no materia prima", agregó.

Una ley de minerales críticos

Asimismo, Lula rechazó la posibilidad de reanudar la discusión sobre los términos presentados por Washington en 2025, calificando el documento como "obsoleto". Según el presidente, la posición del Gobierno es que los recursos minerales brasileños pueden recibir inversiones internacionales, pero su exploración debe seguir las normas establecidas por el país.

Recientemente, Lula sancionó una ley que instituyó la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos y creó el Consejo Nacional para la Industrialización de Minerales Críticos y Estratégicos, vinculado a la Presidencia de la República. La norma establece que el país debe priorizar el procesamiento local y el valor agregado antes de la exportación de los minerales considerados estratégicos.

La decisión de Brasil se produce en un contexto de creciente competencia global por el acceso a minerales críticos como el litio, el cobre y las tierras raras, en el que Estados Unidos y China disputan influencia sobre las cadenas de suministro en América Latina.