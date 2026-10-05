El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reconoció este domingo 4 de octubre que no esperaba quedar en segundo lugar en las elecciones presidenciales, después de que Flávio Bolsonaro se impusiera en la primera vuelta. Con el 45% de los votos, frente al 47% obtenido por su adversario, el mandatario admitió su sorpresa por el resultado y aseguró que comenzará inmediatamente una nueva campaña para intentar revertir la diferencia en el balotaje del próximo 25 de octubre.

Pasadas las 21.30, Lula se presentó ante sus seguidores en el Hotel Renaissance, ubicado en el barrio Jardins de San Pablo, donde agradeció la participación de los ciudadanos y reconoció que sus expectativas eran diferentes a lo que finalmente reflejaron las urnas.

"Acabamos de vivir una elección de la democracia en Brasil. Debemos agradecer a los millones de brasileños que acudieron a las urnas para votar por diputados, senadores, gobernadores y presidente. El resultado a veces es inesperado; confieso que estaba convencido de que ganaría en primera vuelta", expresó.

Pese a la derrota, el mandatario de 80 años se mostró decidido a continuar la disputa electoral. "Mañana empezamos la segunda campaña", afirmó, dejando en claro que buscará recuperar terreno durante las próximas tres semanas.

En su discurso, también cuestionó a Bolsonaro, a quien señaló como una figura que "representa la incertidumbre en el país". Además, defendió su propuesta de gobierno y planteó la necesidad de fortalecer la economía brasileña mediante inversiones en educación, generación de empleo y desarrollo industrial.

"Nosotros podemos dar un salto en Brasil y el tiempo para hacerlo es de todos nosotros. Podrá ser por medio de la educación, vamos a fortalecer el trabajo y la industria del país para recuperar el polo industrial de Brasil, que debe ser autosuficiente", sostuvo.

Antes de finalizar su intervención, Lula envió un mensaje a sus seguidores y manifestó su confianza en la posibilidad de revertir el resultado. "Vamos a convencer al pueblo brasileño", aseguró.

Durante el encuentro, estuvo acompañado por el vicepresidente Geraldo Alckmin, la expresidenta Dilma Rousseff y distintos integrantes de su gabinete, entre ellos Alexandre Padilha y Márcio Elias Rosa. También participó el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), Aloizio Mercadante.

Bolsonaro se impuso y habrá balotaje el 25 de octubre

Los resultados de la primera vuelta dejaron a Flávio Bolsonaro en el primer lugar, con aproximadamente el 47% de los votos, mientras que Lula obtuvo el 45%. La diferencia de poco más de dos puntos porcentuales sorprendió, ya que distintas encuestas anticipaban un escenario más favorable para el actual presidente.

Durante las primeras horas del escrutinio, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro llegó a mantener una ventaja cercana a los diez puntos. Sin embargo, la diferencia comenzó a reducirse a medida que avanzó el recuento en los estados del noreste, donde Lula concentra buena parte de su apoyo electoral.

Como ninguno de los candidatos logró superar el 50% de los