A tres días del balotaje presidencial en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro alcanzaron un acuerdo para levantar de manera recíproca sus secretos bancarios, fiscales y telefónicos. La decisión, formalizada este jueves 22 de octubre ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), también incluye información de familiares y empresas vinculadas a ambos candidatos, en medio de acusaciones cruzadas por presuntas irregularidades económicas.

El entendimiento establece que las dos campañas autorizarán el acceso a información financiera, tributaria y de comunicaciones. El objetivo es que los datos puedan difundirse de manera simultánea antes de la segunda vuelta electoral, prevista para el domingo 25 de octubre.

La iniciativa surgió durante el debate presidencial del pasado domingo, cuando Lula desafió públicamente a su adversario a revelar sus movimientos bancarios y registros telefónicos. El mandatario brasileño propuso extender la medida a sus familiares y planteó que ambos sectores políticos debían someterse a las mismas condiciones de transparencia.

Después de varios días de negociaciones, los equipos jurídicos alcanzaron un entendimiento y presentaron una declaración conjunta ante la Justicia electoral. Sin embargo, la difusión efectiva de los documentos dependerá de las autorizaciones correspondientes y de la entrega de información por parte de los organismos involucrados.

Qué incluye el acuerdo entre Lula y Bolsonaro

El compromiso contempla solicitar datos al Banco Central de Brasil, entidades financieras, la Receita Federal, organismo encargado de la administración tributaria, y compañías de telecomunicaciones.

Además de los movimientos personales de ambos candidatos, el acuerdo alcanza a integrantes de sus familias y empresas relacionadas con sus actividades económicas.

Durante las negociaciones, Flávio Bolsonaro solicitó ampliar el alcance de la medida e incorporar información sobre determinados gastos y actividades del Gobierno de Lula. Entre sus pedidos estuvieron los registros de la tarjeta corporativa presidencial desde 2023, la agenda de la primera dama, Janja Lula da Silva, y las visitas de familiares del mandatario al Palacio de la Alvorada.

También reclamó documentación sobre la utilización de helicópteros oficiales y posibles vínculos gubernamentales con el exbanquero Daniel Vorcaro.

La campaña oficialista aceptó las condiciones planteadas. Camilo Santana, coordinador de la candidatura de Lula, aseguró que el presidente estaba dispuesto a cumplir con los requerimientos, siempre que su contrincante también autorizara el acceso a la información solicitada.

Pese a la firma del acuerdo, todavía existen diferencias sobre el alcance de algunos registros y su publicación. El entendimiento no implica que todos los datos ya estén disponibles para la ciudadanía.

Brasil se prepara para un balotaje ajustado

El acuerdo se conoció en la recta final de la campaña presidencial, marcada por acusaciones de corrupción entre los candidatos y sus respectivos espacios políticos.

Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, busca llegar a la Presidencia por el Partido Liberal, mientras que Lula intenta conseguir la reelección por el Partido de los Trabajadores.

La segunda vuelta se celebrará este domingo 25 de octubre y definirá quién gobernará Brasil durante los próximos cuatro años.

En ese escenario, la divulgación de información patrimonial y financiera se convirtió en un nuevo eje de discusión entre ambos espacios, a pocas horas de que los brasileños vuelvan a las urnas.