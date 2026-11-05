El proyecto de cobre Vicuña, uno de los desarrollos mineros más importantes de San Juan, avanza a paso firme hacia su etapa de construcción. Lundin Mining, una de las dos operadoras del emprendimiento (junto a BHP, con una participación del 50% cada una), presentó sus resultados financieros del tercer trimestre de 2026 y confirmó que el proyecto continúa sumando hitos clave que lo acercan al momento de aprobar su construcción, previsto para fines de este año.

Mientras la compañía canadiense avanza con los trámites corporativos y regulatorios para dar el gran salto, en la alta cordillera de Iglesia la actividad ya es un hecho. Como publicó DIARIO HUARPE el pasado 28 de octubre, una de la empresas asociadas con un consorcio chino ya emplea a 40 trabajadores para el montaje del el campamento Vicuña, la "ciudad modular" que se levantará a más de 4.030 metros de altura. La obra está a cargo de un consorcio integrado por la rosarina RAFA S.A. y las firmas chinas PowerChina y Beijing Chengdong. "Ahora tienen 40 personas y, a medida que vaya bajando la nieve, van a ir tomando más gente. Eso también lo dijeron: calculan que a la obra, el pico podría ser de 330 y 340 compañeros, el 100% de San Juan", detalló el secretario adjunto de la Uocra San Juan, Alberto Tovares, a este medio.

"Para poder exportar cobre en 2030, a partir de la etapa 1, tenemos que construir en los próximos 3 años la inversión de la planta concentradora y toda la mina de JoseMaría con su infraestructura habilitante, más que nada por el camino de acceso y la inversión en energía, en las redes de transmisión eléctrica y distribución hasta el proyecto", indicó José Luis Morea, Country Director de la compañía en su exposición durante las rondas RIGI.

Un respaldo regulatorio y financiero sólido

El informe trimestral de Lundin Mining destaca dos avances fundamentales para Vicuña. El primero fue la firma de un acuerdo provincial de largo plazo con el Gobierno de San Juan, que otorga mayor estabilidad económica al proyecto. El convenio consolida todas las contribuciones de infraestructura social en un único pago del 1,5% de los ingresos brutos, establece un compromiso de fideicomiso de infraestructura de 250 millones de dólares (con una contribución atribuible a Vicuña de 125 millones) y fija un tope máximo del 3% de los ingresos brutos por regalías mineras durante la vida útil de la mina.

El segundo hito fue la aprobación, por parte de la Entidad Reguladora Nacional de Gas y Electricidad (ENRGE), para construir la línea eléctrica de alta tensión y la infraestructura eléctrica para el proyecto. Esta obra permitirá asegurar la capacidad necesaria para satisfacer las demandas de energía de la operación.

"En Vicuña, conseguimos un acuerdo provincial a largo plazo con la provincia de San Juan y recibimos la aprobación para construir la línea eléctrica de alta tensión que conecta el proyecto a la red nacional. Estos son hitos importantes a medida que seguimos avanzando en el proyecto hacia la decisión final antes de que termine el año", afirmó Jack Lundin, presidente y director ejecutivo de la compañía.

Los resultados financieros de Lundin Mining en el tercer trimestre reflejan una posición sólida. La compañía generó ingresos por 1.109,2 millones de dólares, su cuarto trimestre consecutivo por encima de los 1.000 millones, impulsada por los precios récord del cobre (6,85 dólares por libra). El EBITDA ajustado (un indicador de la rentabilidad operativa) alcanzó los 647,7 millones de dólares y la posición de caja neta se situó en 237 millones.

"Gracias a los precios récord del cobre, en lo que va del año nuestro EBITDA ajustado de 1.900 millones de dólares y el flujo de caja libre de las operaciones de 1.200 millones ya han superado sus totales para todo el año 2025, lo que posiciona a la Compañía para lo que esperamos sea otro año financiero récord", señaló Jack Lundin.

La magnitud de Vicuña

Vicuña es un proyecto binacional que integra los depósitos Josemaría, en San Juan, y Filo del Sol, en la frontera con Chile. Según el informe técnico de la compañía, el proyecto tiene el potencial de ubicarse entre las cinco principales minas de cobre, oro y plata del mundo. Se proyecta una producción anual promedio de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata durante los primeros 25 años completos de funcionamiento, con una vida útil inicial de más de 70 años.

Durante el trimestre, la compañía invirtió 81 millones de dólares en gastos de capital en Vicuña, reflejando el aumento de las actividades de preparación a medida que el proyecto avanza hacia la aprobación. En lo que va del año, la inversión asciende a 207,6 millones de dólares. Los principales hitos que se avecinan incluyen la optimización de la ingeniería, el avance en la estructura de financiación y la finalización de una estimación de costos de capital y un cronograma de construcción para la Etapa 1.

Con los hitos regulatorios y financieros ya cumplidos y la obra del campamento en marcha, Vicuña se prepara para dar el salto hacia su construcción. La aprobación para iniciar las obras, que se espera para finales de 2026, será el punto de partida de un proyecto que promete transformar la matriz productiva de San Juan.