Macri despidió a Lionel Messi tras su retiro: “Qué afortunados somos”

El expresidente Mauricio Macri se sumó este lunes a los numerosos mensajes de despedida para Lionel Messi, luego de que el capitán anunciara su retiro definitivo de la Selección Argentina tras más de dos décadas vistiendo la camiseta albiceleste.

A través de su cuenta de X, el titular del PRO publicó un sentido mensaje en el que destacó el impacto que tuvo el rosarino para el país y agradeció las alegrías que brindó durante su extensa trayectoria con el seleccionado.

“Qué difícil es poner en palabras el agradecimiento que sentimos por Lionel Messi, por todo lo que significó para nosotros, por lo que iluminó el país y el prestigio que sembró para nuestra gente en el mundo entero”, expresó Macri.

El exmandatario también hizo hincapié en el privilegio de haber podido presenciar la carrera del capitán argentino. “Qué afortunados somos de haber vivido al mismo tiempo que él y disfrutar las alegrías que nos regaló, una vez tras otra”, escribió.

En su publicación, Macri resaltó además el cariño que Messi logró generar entre los argentinos y valoró cualidades como su esfuerzo, humildad y talento, que, consideró, trascenderán generaciones.

Finalmente, cerró su mensaje con un agradecimiento y buenos deseos para la nueva etapa del futbolista junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos.

La despedida de Messi de la Selección Argentina

Las palabras de Macri llegaron pocas horas después de que Messi comunicara públicamente su decisión de ponerle punto final a su carrera con la Selección Argentina.

El futbolista de 39 años anunció su retiro mediante una extensa carta manuscrita publicada en sus redes sociales. Allí reconoció que la determinación “dolió y duele en el alma”, pero aseguró que entiende que llegó el momento de cerrar su etapa con la Albiceleste.

Messi reveló además que había tomado la decisión apenas dos días después de la final del Mundial 2026 ante España, aunque dejó pasar un tiempo antes de comunicarla públicamente.

La noticia provocó una fuerte repercusión y generó una ola de mensajes provenientes del fútbol, otros deportes y la política. Macri fue uno de los dirigentes que se sumó a las despedidas de quien fue capitán de la Selección durante una de las etapas más exitosas de su historia.