Mauricio Macri continuará este jueves con su gira nacional destinada a reposicionar al PRO en el interior del país. El expresidente llegará a la ciudad de Santa Fe para encabezar un acto partidario y desarrollar una agenda política que incluirá reuniones con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y un almuerzo con el mandatario de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

La visita forma parte de la iniciativa denominada "Próximo Paso", un ciclo de encuentros impulsado por Macri con el objetivo de fortalecer la estructura territorial del partido que fundó y proyectar una alternativa política con vistas a las elecciones presidenciales de 2027.

Durante su paso por la capital santafesina, el líder del PRO participará de actividades junto a dirigentes y militantes de distintas provincias, entre ellas Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa. Además, están previstos encuentros con jóvenes y referentes partidarios, así como un espacio de debate con mujeres del PRO.

Uno de los puntos más relevantes de la agenda será la reunión con Pullaro, en una foto política que adquiere especial importancia en momentos de reconfiguración de alianzas dentro del espacio opositor y del vínculo entre el PRO, sectores del radicalismo y el gobierno nacional de Javier Milei.

La presencia de Frigerio también refuerza la búsqueda de articulación con gobernadores y dirigentes provinciales. El mandatario entrerriano será uno de los protagonistas de las actividades organizadas en Santa Fe, en un contexto donde Macri intenta recuperar centralidad política y consolidar liderazgos de cara a los próximos desafíos electorales.

La gira "Próximo Paso" ya tuvo escalas en distintas provincias y constituye una de las principales apuestas del expresidente para revitalizar al PRO tras los cambios producidos en el escenario político nacional. Aunque Macri no confirmó una candidatura para 2027, el recorrido es interpretado como una señal de reposicionamiento político y de reconstrucción partidaria con vistas al futuro.