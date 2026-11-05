La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, sumó un inesperado capítulo político. El expresidente Mauricio Macri decidió no asistir a la misa que encabezará el Sumo Pontífice el próximo lunes 9 de noviembre en el barrio porteño de Palermo, pese a haber recibido una invitación de su primo y jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

La decisión se conoció en medio de un fuerte distanciamiento entre ambos dirigentes del PRO. Si bien el exmandatario evaluó inicialmente participar de la ceremonia religiosa, finalmente optó por mantener los compromisos que tenía programados y evitar un encuentro con su primo.

Desde el entorno de Mauricio Macri confirmaron que la relación atraviesa uno de sus momentos más complicados. Incluso, allegados al expresidente describieron el vínculo como una situación que llegó a un "punto de no retorno".

La negativa cobra especial relevancia porque la misa será uno de los acontecimientos centrales de la visita papal y contará con la participación del presidente Javier Milei, autoridades nacionales, representantes de la Iglesia y miles de fieles.

La pelea entre Mauricio y Jorge Macri que llegó hasta la misa del Papa

Las diferencias entre los primos no son recientes, pero se profundizaron durante los últimos meses por desacuerdos relacionados con la administración porteña y el futuro político del PRO.

Desde el círculo cercano al expresidente sostienen que existen visiones contrapuestas sobre la gestión de la Ciudad de Buenos Aires y la estrategia que debería adoptar el partido de cara a las elecciones de 2027.

"No tiene ganas de cruzarse con Jorge, están con muchas diferencias de visión sobre la gestión", señalaron fuentes cercanas a Mauricio Macri.

Pese a los intentos de intermediación para recomponer la relación, el expresidente mantiene su postura de evitar actividades públicas junto al jefe de Gobierno porteño.

El conflicto también está atravesado por la discusión sobre el futuro electoral del PRO y las negociaciones con La Libertad Avanza. Mauricio Macri continúa al frente de la fuerza política, mientras que Jorge Macri busca consolidar su gestión en la Ciudad con vistas a una posible reelección en 2027.

La misa del papa León XIV reunirá a miles de fieles en Palermo

La ceremonia religiosa se realizará el lunes 9 de noviembre, a las 11.30, en el Monumento de los Españoles, ubicado en la intersección de las avenidas del Libertador y Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo.

Se espera una importante convocatoria de fieles provenientes de distintas provincias del país, además de la presencia de autoridades políticas, eclesiásticas y representantes de diferentes instituciones.

La invitación a Mauricio Macri había sido realizada por el Gobierno porteño y contemplaba un lugar en el sector reservado para autoridades y personalidades destacadas.

Por otra parte, el Gobierno nacional resolvió no convocar a los expresidentes a la recepción institucional prevista para el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad.

Así, la ausencia del exmandatario en Palermo no estará relacionada con una decisión del Vaticano ni con una exclusión del protocolo religioso, sino con su determinación de no compartir la actividad con su primo.

Mientras crecen las expectativas por la llegada del papa León XIV, el enfrentamiento entre Mauricio y Jorge Macri volvió a quedar expuesto públicamente, esta vez en el marco de una de las celebraciones religiosas más importantes previstas en el país.