Mauricio Macri volvió este viernes a la escena política con un acto del PRO en San Salvador de Jujuy, donde habló sobre el vínculo con el Gobierno de Javier Milei, cuestionó algunos aspectos de la gestión y planteó los objetivos de su espacio de cara a las elecciones de 2027.

La actividad formó parte de “Próximo Paso”, el ciclo de encuentros con el que el PRO recorre distintas regiones del país para fortalecer su estructura territorial. La jornada se produjo después de una semana marcada por diferencias entre el partido y la Casa Rosada en torno al Presupuesto 2027 y las partidas destinadas a discapacidad.

Durante su discurso, Macri sostuvo que habló con Milei y que le planteó la necesidad de coordinar acciones entre ambos sectores. “Le dije al Presidente que tenemos que armar equipo”, afirmó. También señaló que el PRO tiene un rol dentro del proceso político y sostuvo que su partido continuará trabajando para ampliar su presencia territorial.

Las críticas al Gobierno

Si bien Macri volvió a remarcar el acompañamiento del PRO a la administración de Milei, también planteó cuestionamientos vinculados con la economía y el Presupuesto 2027.

“Apoyamos a este Gobierno, como nunca antes lo hizo sin ser parte”, expresó el expresidente. Al mismo tiempo, sostuvo que todavía quedan cuestiones pendientes y mencionó entre ellas la necesidad de reducir la inflación, bajar el riesgo país y recuperar el crédito.

Macri también cuestionó el diseño del Presupuesto 2027. Según su planteo, el Gobierno logró reducir el déficit y alcanzar superávit, pero consideró que se trata de un resultado que debe complementarse con inversiones en infraestructura.

“Si el presupuesto no puede incluir mantener la infraestructura que tenemos y construir nueva, es que está mal hecho”, sostuvo.

El PRO y las negociaciones con LLA

La aparición pública de Macri se produjo mientras continúan las conversaciones entre el PRO y La Libertad Avanza para evaluar posibles acuerdos electorales en distintos distritos de cara a 2027.

El escenario no está cerrado. Dirigentes del PRO señalaron en los últimos días que las negociaciones todavía están lejos de alcanzar un acuerdo electoral, mientras que ambos espacios analizan posibles alianzas en las provincias donde el partido fundado por Macri no gobierna.

El análisis alcanza a 17 distritos e incluye las fortalezas territoriales de cada espacio y la posibilidad de sumar a otros sectores, entre ellos el radicalismo y fuerzas provinciales. La definición dependerá de las conversaciones que se desarrollen en cada territorio.

La estrategia territorial para 2027

En Jujuy, Macri también planteó cuál será el objetivo del PRO para los próximos meses. Dijo que su responsabilidad actual es actuar como “mentor” y ayudar a formar nuevos dirigentes.

El expresidente sostuvo que el partido pretende llegar a las elecciones con candidatos propios en todo el país. “Queremos tener un candidato en cada ciudad del país”, afirmó, y remarcó la importancia de la preparación previa de quienes aspiren a ocupar cargos públicos.

El encuentro en Jujuy incluyó además reuniones con dirigentes del PRO del NOA, una actividad de PRO Mujeres y otra de la Juventud del PRO. Antes del acto, Macri mantuvo una reunión institucional con el gobernador jujeño Carlos Sadir.

La recorrida de “Próximo Paso” comenzó en marzo y pasó por distintas regiones, entre ellas Resistencia, Mendoza, Santa Fe, Vicente López y Mar del Plata. El PRO busca mantener activa su estructura territorial mientras continúan las conversaciones sobre el armado político y electoral para 2027.

Uno de los objetivos internos mencionados por el partido es llegar a las próximas elecciones con 150 candidatos a intendente en todo el país y dar mayor visibilidad a una nueva generación de dirigentes.