Mauricio Macri retomó el diálogo directo con Karina Milei y habilitó una nueva instancia de negociación entre el PRO y la Casa Rosada, después de un período marcado por las diferencias y el distanciamiento entre ambos espacios políticos.

El expresidente contó ante la mesa ejecutiva del PRO que mantuvo una conversación personal con la secretaria general de la Presidencia el pasado lunes. A partir de ese contacto, decidió avanzar con un primer acercamiento y encargó a dos dirigentes de su confianza iniciar las conversaciones con el oficialismo.

Macri les pidió a Cristian Ritondo, presidente del bloque de diputados nacionales del PRO, y a Fernando De Andreis, secretario general del partido, que participen este jueves a las 11 de una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y referentes de la conducción política de la Casa Rosada.

Del lado libertario, Karina Milei también dio instrucciones para avanzar con el encuentro y convocó a Santilli y a Lule Menem. El objetivo inicial será recomponer el vínculo y recuperar la confianza entre el PRO y La Libertad Avanza.

Según reveló Macri ante la conducción partidaria, la intención es “dar un primer paso de acercamiento” y tratar de “construir un marco de confianza”. Sin embargo, el exmandatario reconoció que todavía mantiene cierto escepticismo sobre las posibilidades de alcanzar un entendimiento.

El PRO y su relación con Milei

El movimiento se produce mientras dentro del PRO continúa el debate sobre qué postura adoptar frente al Gobierno de Javier Milei de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Por ahora, el acercamiento no implica un acuerdo electoral ni una alianza entre ambas fuerzas. Macri tampoco dejó de lado las diferencias que mantiene con distintos aspectos de la gestión libertaria. Sin embargo, considera que durante este año el PRO debe agotar las instancias de diálogo para contribuir a que al Gobierno le vaya bien.

La relación entre el PRO y La Libertad Avanza atravesó diferentes etapas desde la llegada de Milei a la Presidencia. Aunque los legisladores amarillos respaldaron varias de las principales iniciativas del oficialismo en el Congreso, esa coincidencia parlamentaria nunca terminó de transformarse en un acuerdo político estable.

La reunión de este jueves será así el primer paso concreto después de la reapertura del diálogo entre Macri y Karina Milei. El resultado del encuentro permitirá comenzar a medir si existe margen para reconstruir el vínculo entre ambos espacios y avanzar hacia un entendimiento político más amplio.