Las aplicaciones Magis TV y Xuper TV volvieron a quedar bajo la lupa por los riesgos que implican para los usuarios. Aunque ofrecen acceso gratuito a películas, series y canales, especialistas en ciberseguridad advierten que su uso puede derivar en robo de datos, malware y fraudes digitales.

Uno de los principales problemas es que estas plataformas no están disponibles en tiendas oficiales como Google Play o App Store, por lo que deben descargarse mediante archivos externos (APK). Esto elimina los controles de seguridad habituales y abre la puerta a software malicioso que puede comprometer tanto el dispositivo como la información personal del usuario.

Además, estas aplicaciones funcionan con contenido sin licencias oficiales, lo que las convierte en servicios ilegales. Su uso no solo implica riesgos tecnológicos, sino también posibles consecuencias legales, ya que distribuyen material protegido por derechos de autor sin autorización.

Los expertos también alertan sobre los permisos invasivos que solicitan estas apps, que pueden permitir el acceso a archivos, datos sensibles e incluso el control parcial del dispositivo. En algunos casos, esto puede derivar en espionaje, robo de información o instalación de programas ocultos sin el consentimiento del usuario.

Frente a este escenario, recomiendan optar por plataformas legales y seguras, muchas de ellas gratuitas, que sí cuentan con respaldo y controles de seguridad. Entre las alternativas se destacan YouTube, Pluto TV y ViX, que permiten ver contenidos sin exponer los datos personales ni el funcionamiento de los dispositivos.

En este contexto, los especialistas insisten en que la gratuidad de estas aplicaciones ilegales puede resultar engañosa: el costo real puede terminar siendo mucho mayor si se compromete la seguridad digital o la privacidad del usuario.