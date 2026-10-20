Magistratura: la lista de Sarmiento ganó en San Juan y se estaría quedando con una banca

La lista que integra la sanjuanina Claudia Sarmiento se impuso en las dos mesas habilitadas en San Juan para elegir a los representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Sin embargo, con el 63,9% de las mesas escrutadas a nivel nacional, Unidad en Defensa de la Abogacía marcha tercera y, según el reparto provisorio de bancas, no consigue por ahora la segunda representación que necesita Sarmiento para ingresar al organismo.

La Lista 3, encabezada por Alberto Biglieri y con Sarmiento como segunda candidata titular, obtuvo 362 votos en San Juan. En segundo lugar quedó la Lista 4, Abogacía Unida y Dignidad Profesional, que integra el también sanjuanino Marcelo Álvarez, con 209 sufragios. La diferencia entre ambas fue de 153 votos.

Más atrás se ubicaron la Lista 2, Abogacía por la Libertad, con 29 votos, y la Lista 1, Abogacía Federal, que consiguió 28.

Cómo votaron los abogados en San Juan

La elección se desarrolló este martes 20 de octubre en el Foro de Abogados de San Juan, donde estuvieron habilitadas las mesas 136 y 137 para los profesionales con matrícula federal.

En la mesa 137, la Lista 3 consiguió 185 votos, mientras que la Lista 4 obtuvo 107. La Lista 2 sumó 14 sufragios y la Lista 1, otros 13.

En tanto, en la mesa 136, Unidad en Defensa de la Abogacía cosechó 177 votos, frente a los 102 de Abogacía Unida y Dignidad Profesional. Las listas 1 y 2 registraron 15 votos cada una.

De esta manera, la nómina de Sarmiento resultó la más votada en ambas mesas sanjuaninas.

El escrutinio nacional y las bancas en juego

A diferencia de lo ocurrido en San Juan, el escrutinio nacional muestra un escenario distinto. Según la actualización de las 20:16, con 106 de las 166 mesas contabilizadas, Abogacía Federal (Lista 1), encabezada por Fernando Levene, lidera con 5.572 votos, equivalentes al 32%.

En segundo lugar aparece Abogacía Unida y Dignidad Profesional (Lista 4), encabezada por Itatí Demarchi Arballo, con 5.219 votos (30%). Tercera se ubica Unidad en Defensa de la Abogacía (Lista 3), de Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento, con 5.079 sufragios (29,2%). Finalmente, Abogacía por la Libertad (Lista 2) reúne 1.530 votos (8,8%).

Hasta ese momento, se habían registrado 17.502 votos emitidos y una participación del 17,2% sobre el padrón de las mesas escrutadas.

La elección se define mediante el sistema proporcional D'Hondt, que determina la distribución de las cuatro bancas correspondientes a los abogados.

Con los números actuales, el reparto matemático otorga dos bancas a la Lista 1, una a la Lista 4 y otra a la Lista 3, sujeto a las reglas reglamentarias de integración.

En ese escenario, Alberto Biglieri accedería como titular por Unidad en Defensa de la Abogacía, mientras que Claudia Sarmiento quedaría fuera de la asignación provisoria porque ocupa el segundo lugar de esa nómina.

Por su parte, Marcelo Álvarez, expresidente del Foro de Abogados de San Juan, tampoco obtendría una representación, ya que figura como cuarto candidato suplente de la Lista 4.

No obstante, todavía restan escrutar 60 mesas, equivalentes al 36,1% del total. Por lo tanto, la distribución de las bancas puede modificarse hasta que se complete el recuento y se oficialicen los resultados.

Dato

Los consejeros electos representarán a la abogacía durante el período 2026-2030.