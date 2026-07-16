La mayoría de los festejos en San Juan por el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra se llevaron a cabo con normalidad, pero no faltaron los indaptados de siempre. En el caso del transporte público de pasajeros hubo escenas, que quedaron registradas en imágenes, de descontrol sobre distintas unidades de la Red Tulum y generaron malestar entre los choferes. Colectivos desbordados, personas colgadas de las ventanillas, jóvenes sobre los techos y hasta el robo y la agresión a, al menos, un conductor formaron parte de la celebración en las calles.

Uno de los episodios más graves tuvo como víctima a un chofer de la empresa Mayo, quien fue atacado mientras cumplía su recorrido. Según el testimonio al que accedió DIARIO HUARPE, varias personas se acercaron a la unidad y una de ellas ingresó por la ventanilla ubicada junto al asiento del conductor.

“Lo agredieron físicamente, se le metieron por la ventana donde él va sentado manejando y le robaron sus pertenencias”, relataron sobre el hecho.

Las fotos y los videos registrados después de la clasificación argentina muestran unidades completamente desbordadas. En las imágenes se observa a grupos de personas sobre los techos, colgados de las ventanas y asomados desde el interior de los colectivos, mientras los vehículos intentaban avanzar entre la multitud.

La situación se desbordó y los choferes poco podían hacen. (Foto: HUARPE).

Desde el sector señalaron que los conductores quedaron prácticamente sin posibilidades de intervenir. Ante la cantidad de personas que rodeaban las unidades, los trabajadores no podían continuar los recorridos ni evitar que los hinchas treparan a los vehículos.

El episodio ocurrió en una jornada marcada por incidentes en distintos puntos del centro. Unas 30.000 personas se concentraron en inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo y la Policía desplegó a más de 200 efectivos. El operativo terminó con 24 personas demoradas: 20 por disturbios y consumo de alcohol en lugares no permitidos, dos por intentar robar mercadería de un comercio y otras dos por conducir alcoholizadas.

Argentina- España, y si pasa lo que queremos...

El malestar de los colectiveros aumentó porque deberán volver a trabajar el próximo domingo, cuando Argentina enfrente a España desde las 16 por la final del Mundial. La preocupación está puesta en la posibilidad de que se repitan las concentraciones masivas y los ataques contra trabajadores y unidades.

Durante la semifinal, la Red Tulum continuó funcionando durante toda la jornada, aunque con una reducción momentánea de frecuencias mientras se disputaba el partido. Una vez finalizado el encuentro, el servicio debía retomar su cronograma habitual, justo cuando miles de personas salieron a festejar.

Ahora, los choferes esperan que para la final se refuercen las medidas de seguridad. El reclamo apunta a poder cumplir los recorridos sin quedar nuevamente expuestos a agresiones, robos y daños en los colectivos.