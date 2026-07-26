

Obesidad y malnutrición son problemáticas correspondientes entre sí. El alto consumo de alimentos ultraprocesados—ricos en grasas, azúcares y sodio—, el sobrepeso fue ganando terreno en forma alarmante, al tiempo que se registra un déficit de nutrientes esenciales, especialmente entre los niños y en sectores de bajos ingresos.

Actualmente en Argentina, casi 4 de cada 10 chicos y adolescentes de 5 a 17 años tiene sobrepeso u obesidad. En tanto, solo 2 de cada 10 cumplen con un mínimo de actividad física diaria, según datos del Ministerio de Salud.

Para conocer las zonas del país donde la “doble carga de la malnutrición” (esto es: el exceso de peso combinado con déficit de nutrientes), se vuelve más acuciante, un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA diseñó un mapa de la Argentina que detalla cómo está distribuida en las más de 500 jurisdicciones del país.

El trabajo, publicado en la revista científica Spatial and Spatio-temporal Epidemiology, consiste en un mapa desarrollado con modelos matemáticos que combinan los datos de distribución de niños con baja talla y la distribución de niños con sobrepeso.

“El objetivo fue identificar las inequidades territoriales en la doble carga de la malnutrición en niños menores de cinco años cubiertos por el sistema público de salud”, señaló Gerardo Cueto, investigador del CONICET y responsable del Grupo de Bioestadística Aplicada de Exactas UBA, al portal de divulgación científica Nex Ciencia.

Para efectuar el estudio se utilizaron datos antropométricos (peso y talla) de casi un millón de niños y niñas menores de cinco años que fueron atendidos en más de siete mil centros de salud del sistema público.

Con esos datos y mediante modelos matemáticos específicos los investigadores diseñaron, por un lado, un mapa del país con la distribución de niños con baja talla y, por otro lado, un mapa con la distribución de niños con sobrepeso.

“El desafío era construir un modelo espacial con las dos variables juntas”, señaló Cueto. Y lo consiguieron mediante el uso de los denominados “modelos espaciales conjuntos”. “Son una alternativa sólida para detectar patrones espaciales superpuestos que pueden reflejar determinantes sociales, ambientales o estructurales compartidos”, explicó.

El mapa pone en evidencia las profundas inequidades entre distintas regiones del país, y muestra que “los departamentos ubicados en el suroeste de la Patagonia y en la región Central concentran la doble carga de malnutrición”. Asímismo, dentro de algunas regiones, como la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, se observan diferencias entre los barrios del sur y el norte.

Una herramienta para tomar decisiones

Con colores que van del beige claro al marrón, el mapa muestra en tonos más oscuros las zonas donde la proporción de doble carga de malnutrición es mayor.

“En un país justo, el mapa debería verse de color claro y homogéneo, sin manchas. Lo que exhibe el mapa es una cuantificación espacial de la inequidad”, sostuvo Cueto, y destacó: “Esta es una herramienta para identificar áreas de alto riesgo y tomar decisiones en políticas de salud e inclusión basadas en evidencia y no en suposiciones y creencias”.

El investigador adelantó que este estudio descriptivo forma parte de una primera etapa de la investigación y que junto a su equipo están trabajando en encontrar variables que expliquen por qué hay zonas con “manchas más oscuras”.

“Estamos desarrollando herramientas estadísticas complejas, con una aplicación directa: Hoy hay mucha información que se genera y pocos la están analizando para convertir esos números en información para entender los procesos y tomar decisiones”, describió el científico.

