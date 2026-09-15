Gran Bretaña publicó este martes 15 de septiembre una guía oficial destinada a respaldar a las empresas y particulares que desarrollen actividades económicas en las Islas Malvinas, en medio de la escalada de tensión con la Argentina por la explotación de recursos naturales. La medida llegó después de que el Gobierno nacional anunciara que profundizará las sanciones y denuncias contra compañías vinculadas al petróleo y otras actividades en el archipiélago.

El documento británico se denomina “Doing Business with the Falkland Islands” y fue elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo junto al área de Comercio británica. Está dirigido a empresas que operen en las islas, suministren bienes o servicios o intervengan directa o indirectamente en su economía, incluida la explotación de recursos naturales.

Qué dice la guía británica

Uno de los principales puntos del documento es el respaldo explícito del Gobierno británico a la actividad económica desarrollada en las islas. Londres sostuvo que apoyará a las compañías privadas que continúen realizando negocios en el archipiélago.

La guía también reafirma la posición histórica británica sobre la disputa de soberanía y sostiene que el Reino Unido no negociará esa cuestión mientras los habitantes de las islas no manifiesten su intención de hacerlo. A su vez, vuelve a apelar al principio de autodeterminación para justificar su postura.

Otro de los puntos centrales está relacionado con los hidrocarburos. Gran Bretaña respalda la explotación de petróleo y otros recursos naturales y sostiene que las decisiones relacionadas con esas actividades corresponden a la administración isleña y a las empresas involucradas.

Qué dice sobre las sanciones argentinas

La guía rechaza directamente las medidas impulsadas desde Buenos Aires. El Gobierno británico sostiene que Argentina no puede aplicar su legislación dentro de las Islas Malvinas ni contra las empresas o individuos que participen de actividades económicas vinculadas con el territorio.

Londres también afirmó que no observa fundamentos para que tribunales de terceros países hagan cumplir las sanciones que pueda establecer Argentina contra estas compañías. Según el documento, las medidas implementadas anteriormente por el país tampoco impidieron el crecimiento de la economía de las islas.

Qué deberán hacer las empresas si Argentina las intima

La publicación británica contempla específicamente qué deberían hacer las empresas ante una eventual intimación de las autoridades argentinas.

En caso de recibir comunicaciones o amenazas de acciones judiciales, Londres recomienda buscar asesoramiento jurídico independiente para analizar cada situación particular.

Además, el Gobierno británico puso a disposición de las compañías un canal directo a través de su Cancillería. Incluso anticipó que podría intervenir para expresar su posición cuando una empresa, subsidiaria o proveedor sea presionado en un tercer país por mantener negocios vinculados a las islas.

La respuesta de Argentina

La publicación se conoció en momentos en que el Gobierno argentino decidió endurecer su estrategia. Desde Casa Rosada confirmaron que ampliarán las denuncias judiciales para alcanzar a nuevas empresas y particulares involucrados en actividades que Argentina considera contrarias a sus derechos soberanos sobre Malvinas.

Además, el Ejecutivo trabaja en el borrador de una nueva legislación destinada a reforzar las sanciones contra las compañías que operen en las islas sin autorización argentina.

De esta manera, el conflicto sumó una nueva dimensión económica y judicial: mientras Argentina busca aumentar el costo para las compañías que exploten recursos en Malvinas sin su autorización, Gran Bretaña comenzó a ofrecer herramientas políticas y legales para intentar protegerlas.