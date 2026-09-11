El Gobierno nacional anunció la creación de un nuevo mecanismo dentro de la Cancillería con el objetivo de coordinar las decisiones del Estado vinculadas con las Islas Malvinas y evitar que alguna acción oficial contradiga o debilite el reclamo argentino de soberanía. La medida forma parte de una serie de iniciativas impulsadas durante los últimos días por la gestión de Javier Milei en torno al Atlántico Sur.

La iniciativa llevará el nombre de Sistema de Articulación de la Política Exterior y funcionará bajo la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, encabezado por Pablo Quirno.

De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo, tendrá como función implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento sobre aquellas actividades estatales que puedan tener impacto en la política exterior argentina o en los intereses internacionales del país.

Uno de los principales objetivos será unificar el accionar del Estado respecto del reclamo sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos e insulares correspondientes.

De esta manera, la Cancillería podrá intervenir cuando detecte que una decisión o actividad desarrollada por algún organismo estatal podría entrar en contradicción con la posición argentina sobre la soberanía en el Atlántico Sur.

Desde el Gobierno sostienen que el reclamo requiere una estrategia que combine aspectos diplomáticos, políticos y jurídicos. El canciller Pablo Quirno explicó que las diferentes medidas adoptadas durante las últimas semanas forman parte de una estrategia conjunta. “No hay tiros independientes individuales”, afirmó al referirse al esquema diseñado por el Ejecutivo.

La ofensiva contra las petroleras

La creación del nuevo sistema se produce mientras el Gobierno endurece las medidas contra empresas y personas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la zona de Malvinas sin autorización argentina.

El Ejecutivo inició primero procedimientos sancionatorios contra 45 sujetos y posteriormente sumó otros 15, entre personas y empresas relacionadas con actividades hidrocarburíferas. La medida se apoya en la Ley 26.659, que establece restricciones para la explotación de recursos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización nacional.

Además, mediante el Decreto 868/2026, el Gobierno designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de esa normativa y estableció mecanismos para acelerar los procedimientos administrativos contra quienes presuntamente incumplan la legislación.

En paralelo, el Ejecutivo trabaja en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que buscará endurecer las sanciones existentes y podría ampliar su alcance hacia otras actividades desarrolladas en la zona, entre ellas la pesca.