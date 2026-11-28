El Gobierno de Javier Milei cuestionó el fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar que rechazó el pedido argentino para frenar la explotación petrolera en las Islas Malvinas, aunque destacó que el organismo reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. Tras el revés judicial por el proyecto Sea Lion, la Casa Rosada anunció que avanzará con la constitución de un nuevo tribunal arbitral y solicitará medidas para proteger los recursos naturales en el Atlántico Sur.

La posición oficial fue difundida este sábado 28 de noviembre a través de un comunicado de la Oficina del Presidente. Allí, el Ejecutivo sostuvo que no comparte la decisión del organismo de considerar que, en esta etapa preliminar, no tiene jurisdicción para ordenar las medidas solicitadas por Argentina.

"La Argentina no le pidió al Tribunal que se pronunciara sobre la soberanía, sino que aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar frente a la explotación unilateral de nuestros recursos por parte del Reino Unido", expresó el Gobierno.

Sin embargo, la administración de Milei puso el foco en otro aspecto del pronunciamiento: el reconocimiento de la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países. Para la Casa Rosada, ese punto contradice la posición británica de desconocer la controversia territorial.

En ese contexto, el Gobierno aseguró que respetará la decisión, pero remarcó que no representa el cierre del reclamo argentino. "Esta decisión no es la última palabra", advirtió el comunicado, en el que confirmó que avanzará sin demora con la conformación de un Tribunal Arbitral y pedirá las medidas necesarias para preservar los derechos del país.

Además, la Presidencia informó que inició nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos por presuntas infracciones al marco jurídico argentino vinculadas con la explotación de recursos naturales en la zona. El Ejecutivo sostuvo que continuará impulsando acciones diplomáticas, jurídicas y administrativas para impedir lo que considera una explotación unilateral e ilegítima.

El pedido de Milei al Congreso

En el mismo comunicado, el Presidente le pidió a la Cámara de Diputados que trate y sancione durante la próxima semana la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Según el Gobierno, la iniciativa permitiría contar con herramientas más contundentes para defender los derechos argentinos frente a las actividades británicas en las áreas marítimas en disputa. "Su demora entusiasma al gobierno británico", cuestionó la Oficina del Presidente.

El pronunciamiento concluyó con una reafirmación del reclamo histórico argentino sobre el archipiélago: "Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas".