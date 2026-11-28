El Gobierno del Reino Unido celebró el fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar que rechazó el pedido argentino para frenar el proyecto petrolero Sea Lion y aprovechó la resolución para reafirmar su posición sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Además, reclamó a la Argentina que respete la autodeterminación de los habitantes del archipiélago y ponga fin a las medidas de presión económica.

La postura fue expresada en un comunicado conjunto del canciller británico, Ed Miliband, y la fiscal general, Ellie Reeves. Ambos funcionarios consideraron que la decisión del organismo internacional representa una reivindicación de la estrategia jurídica de Londres frente al planteo presentado por el Gobierno argentino.

"Celebramos la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar de no dictar medidas provisionales. Este resultado constituye una reivindicación de la sólida defensa y estrategia jurídica del Reino Unido", señalaron en el documento difundido el sábado 28 de noviembre.

En el mismo pronunciamiento, los representantes británicos sostuvieron que Argentina intentó impedir que los habitantes de las islas tomaran sus propias decisiones y consideraron que ese planteo fracasó. También ratificaron que Londres no tiene dudas sobre su soberanía sobre el archipiélago ni sobre los derechos que reivindica en las áreas marítimas que lo rodean.

El comunicado incluyó un reclamo directo a la administración de Javier Milei. "Ahora instamos a Argentina a respetar el derecho de los habitantes de las Islas Falkland a decidir su propio futuro", expresaron, y exhortaron al país a terminar con las presiones económicas sobre el territorio.

La declaración británica se conoció después de que el Tribunal del Mar rechazara por 18 votos contra 3 las medidas provisionales solicitadas por Argentina para detener el avance del proyecto petrolero Sea Lion. La resolución no definió la disputa de soberanía ni resolvió el fondo de la controversia, que deberá continuar por otra vía de arbitraje internacional.