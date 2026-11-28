El Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó este sábado 28 de noviembre el pedido de Argentina para frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. La resolución, adoptada por 18 votos contra 3, habilita al Reino Unido a continuar con los preparativos para la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur, en medio de la histórica disputa por la soberanía del archipiélago.

La decisión se conoció durante una audiencia en Hamburgo, Alemania. El organismo desestimó las medidas provisionales solicitadas por el Gobierno argentino, que buscaban impedir nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura petrolera en las áreas marítimas en disputa.

Entre sus fundamentos, el tribunal consideró que no podía intervenir en los planteos que requerían resolver previamente cuestiones vinculadas con la soberanía de las Islas Malvinas. Sin embargo, el fallo no representa una resolución definitiva sobre el conflicto: el proceso de arbitraje internacional continuará en otra instancia.

Por su parte, el Reino Unido se comprometió a no iniciar las perforaciones antes del 21 de marzo de 2027. La extracción de petróleo, según el cronograma informado, no comenzaría antes de marzo de 2028.

Tras conocerse la resolución, el Gobierno argentino sostuvo que respetará la decisión, pero continuará defendiendo sus derechos en el marco del derecho internacional. Además, remarcó que el pronunciamiento no legitima la explotación unilateral de los recursos naturales en las áreas marítimas en disputa.

Cómo es el proyecto petrolero Sea Lion

El proyecto Sea Lion está ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y es impulsado por la compañía israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, junto con la británica Rockhopper Exploration, que controla el 35% restante.

Según las estimaciones difundidas por las empresas, el yacimiento cuenta con reservas probadas y probables de aproximadamente 314 millones de barriles de petróleo. La primera etapa contempla una producción de hasta 50.000 barriles diarios y una inversión inicial de 1.800 millones de dólares.

La iniciativa representa uno de los principales proyectos de explotación de hidrocarburos en la zona y profundiza las tensiones entre Argentina y el Reino Unido por los recursos naturales del Atlántico Sur.