El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 una autorización para buscar financiamiento por USD 3.500 millones destinado a la eventual incorporación de tres submarinos convencionales y dos fragatas multimisión para la Armada Argentina.

La iniciativa fue presentada al Congreso en un contexto marcado por las recientes medidas del Ejecutivo vinculadas al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y por el plan de modernización de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la inclusión de las operaciones en el Presupuesto no significa que las compras ya estén concretadas.

Según la planilla anexa al artículo 42 del proyecto, se contempla una autorización de endeudamiento de USD 2.300 millones para adquirir tres submarinos convencionales, que tendrían como destino la Base Naval Mar del Plata. A esto se suman otros USD 1.200 millones destinados a dos fragatas multimisión para la Base Naval Puerto Belgrano.

El punto central es que esos USD 3.500 millones no constituyen actualmente una partida disponible para realizar las compras. El artículo habilita al Poder Ejecutivo a negociar operaciones de crédito, por lo que la incorporación del equipamiento dependerá de conseguir financiamiento y de la aprobación del Presupuesto 2027 en el Congreso.

La propuesta forma parte de un proceso más amplio de reequipamiento militar que incluye al Fondo Nacional de la Defensa y al Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino. También se prevén inversiones en municiones, sistemas de vigilancia, tecnología satelital y capacidades aeroespaciales.

En paralelo, el Ejecutivo mantiene el proyecto para desarrollar la Base Naval Integrada en Ushuaia. El ministro de Defensa, Carlos Presti, recorrió recientemente el predio donde se construirá la infraestructura, concebida como un punto estratégico para las operaciones navales y la logística vinculada con la Antártida.

La decisión aparece además después de una serie de medidas tomadas por el Gobierno en relación con Malvinas. Durante septiembre, la Casa Rosada anunció procedimientos sancionatorios y acciones judiciales contra empresas y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en áreas reclamadas por Argentina.

Pese a ese contexto, Presti descartó que el proceso de reequipamiento militar esté relacionado con una preparación para un conflicto por las islas. El ministro sostuvo que las incorporaciones buscan fortalecer las capacidades defensivas y remarcó que el reclamo argentino sobre Malvinas continuará por vías diplomáticas y pacíficas.