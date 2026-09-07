La industria pesquera respaldó el endurecimiento de la posición argentina frente a la explotación unilateral de recursos en las Islas Malvinas, pero reclamó al Gobierno que extienda las restricciones al sector pesquero.

El pedido apunta específicamente a las licencias británicas de pesca y plantea que deberían recibir un tratamiento similar al aplicado a las concesiones petroleras.

El sector considera que la explotación de los recursos de las islas forma parte de una discusión vinculada con la soberanía argentina y busca que las medidas oficiales también contemplen la actividad pesquera.

La comparación con el petróleo

El planteo de la industria surge en medio de una posición más firme del Gobierno frente a las actividades desarrolladas unilateralmente en las islas.

Desde el sector pesquero respaldaron esa postura, pero consideran necesario avanzar también sobre las licencias otorgadas para la pesca.

La intención es que las actividades relacionadas con los recursos naturales de las Malvinas reciban un tratamiento que contemple la posición argentina sobre la soberanía del territorio.

Un pedido al Gobierno

La industria pesquera busca que el Ejecutivo incorpore sus reclamos dentro de la estrategia vinculada con Malvinas.

El pedido apunta a limitar las licencias británicas de pesca de la misma manera que se busca limitar la actividad petrolera.

El sector respaldó así el endurecimiento de la postura argentina, pero pidió que las medidas no se concentren exclusivamente en la explotación de hidrocarburos y alcancen también a la actividad pesquera.