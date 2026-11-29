La oposición cuestionó la estrategia diplomática del gobierno de Javier Milei por la causa Malvinas y reclamó la renuncia del canciller Pablo Quirno, luego de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazara el pedido argentino para frenar la explotación petrolera británica en las islas.

Las críticas llegaron desde distintos sectores políticos y apuntaron tanto a la actuación de la Cancillería como al rumbo de la política exterior del Ejecutivo. Los dirigentes opositores sostuvieron que el resultado adverso exige revisar la estrategia argentina y fortalecer los respaldos internacionales al reclamo de soberanía.

Uno de los cuestionamientos más duros fue realizado por el exministro de Defensa y diputado nacional Agustín Rossi, quien pidió directamente la salida de Quirno. "Un paso al costado es el que tendrías que dar vos, Pablo Quirno. Es una vergüenza lo que están haciendo con la causa Malvinas", expresó en sus redes sociales.

También se pronunció el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien reclamó "unidad nacional y firmeza diplomática". Desde la administración de Axel Kicillof cuestionaron la política exterior del Gobierno y señalaron que, a su entender, algunas decisiones de la Casa Rosada debilitaron los apoyos internacionales que Argentina había construido en torno a la cuestión Malvinas.

Por su parte, el ex canciller Daniel Filmus también reclamó la renuncia de Quirno y cuestionó la estrategia jurídica desplegada por el Gobierno. En tanto, el exministro de Defensa Jorge Taiana calificó el resultado como una "derrota anunciada" y lo vinculó con lo que consideró un abandono de la política de Estado sobre las islas.

Desde el radicalismo, el diputado Pablo Juliano pidió que el canciller concurra al Congreso para explicar la actuación argentina. Además, advirtió sobre la necesidad de sostener una estrategia diplomática de largo plazo, más allá de las diferencias partidarias.

El resultado del procedimiento ante el Tribunal del Mar volvió a instalar el debate sobre la política argentina respecto de Malvinas. Mientras la oposición reclama explicaciones y cambios en la conducción diplomática, el Gobierno enfrenta cuestionamientos por el camino elegido para defender el reclamo de soberanía.