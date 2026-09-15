La tensión entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas sumó este martes un nuevo capítulo. El Gobierno británico publicó una guía destinada a las empresas que desarrollan actividades económicas en el archipiélago y rechazó la aplicación de las sanciones impulsadas por la administración de Javier Milei contra compañías vinculadas a la explotación de recursos naturales.

El documento, denominado “Hacer negocios con las Islas Malvinas”, fue publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo británico. Londres sostiene que la legislación argentina no puede aplicarse dentro de las islas ni contra compañías o personas que hagan negocios allí.

La publicación representa una de las respuestas oficiales más contundentes del Reino Unido desde que el Gobierno argentino endureció su estrategia por Malvinas. Argentina reclama la soberanía sobre el archipiélago, que permanece bajo administración británica.

La guía británica está dirigida tanto a empresas que operan directamente en las islas como a proveedores de bienes y servicios y compañías involucradas indirectamente en el desarrollo de su economía, incluida la explotación de hidrocarburos.

Londres ofreció apoyo a las empresas

Uno de los puntos centrales del documento establece que aquellas compañías o personas que reciban intimaciones o amenazas de acciones legales desde Argentina deberían buscar asesoramiento jurídico independiente.

Además, el Gobierno británico fue un paso más allá y ofreció intervenir directamente cuando una empresa, subsidiaria o proveedor enfrente presiones en un tercer país por sus negocios vinculados con las islas. Londres aseguró que está dispuesto a comunicar su posición directamente a las compañías que soliciten respaldo.

El Reino Unido también afirmó que no encuentra fundamentos para que tribunales de países distintos de Argentina puedan ejecutar las medidas adoptadas por Buenos Aires contra las compañías involucradas en actividades económicas en Malvinas.

La ofensiva argentina por Malvinas

La respuesta británica llega después de que Milei anunciara un endurecimiento de las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en la zona sin autorización argentina.

El Gobierno inició procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas vinculadas directa o indirectamente con actividades petroleras en la cuenca Malvinas. También presentó una denuncia penal contra compañías involucradas en el proyecto petrolero Sea Lion.

Las medidas se apoyan en la Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada posteriormente, que establece sanciones contra quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización. Entre las penalidades figura la posibilidad de impedir que las empresas operen en Argentina durante períodos de entre cinco y 20 años.

La Casa Rosada también trabaja en un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el que pretende ampliar las sanciones a proveedores, accionistas y directivos de compañías que participen en actividades consideradas ilegales por Argentina.

El foco está puesto especialmente en Sea Lion, un proyecto petrolero ubicado al norte de las Malvinas que tiene previsto comenzar la extracción de crudo en 2028.

Mientras Argentina busca ampliar sus herramientas económicas y judiciales para reforzar el reclamo de soberanía, Londres dejó en claro con la nueva guía que respaldará a las empresas que continúen desarrollando actividades comerciales y explotando recursos naturales en las islas.