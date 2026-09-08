El Gobierno nacional anunció que el desarrollo de la Base Naval Integrada de Ushuaia será una de las prioridades dentro del proyecto de Presupuesto 2027. La decisión se produce en medio de la nueva estrategia impulsada por Javier Milei para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y endurecer las medidas contra empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas.

Según informó la Oficina del Presidente, Milei firmó una instrucción dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que contemple de manera prioritaria los recursos destinados a la Base Naval Integrada y a otros proyectos considerados estratégicos para la seguridad nacional. El Presupuesto 2027 deberá ser enviado al Congreso el próximo 15 de septiembre.

Desde el Ejecutivo señalaron que la medida apunta a fortalecer las capacidades del Estado para la defensa del territorio, la protección de los recursos naturales y el resguardo de los intereses estratégicos argentinos.

La Base Naval Integrada estará ubicada en Ushuaia y es un proyecto que atraviesa distintas administraciones nacionales. Su objetivo central es ampliar la capacidad operativa argentina en el Atlántico Sur y convertir a la capital fueguina en un punto logístico clave para las operaciones y campañas hacia la Antártida. Los planes elaborados durante los últimos años contemplan infraestructura para recibir buques de gran porte, además de talleres, depósitos y sectores logísticos.

La Base Naval, en el centro de la estrategia

La decisión presupuestaria se conoce pocos días después de que Milei anunciara, durante una cadena nacional, una serie de medidas vinculadas con el reclamo de soberanía sobre Malvinas. En ese mensaje, el mandatario planteó que el Atlántico Sur y la Antártida adquirirán una importancia creciente en el escenario geopolítico mundial y remarcó la necesidad de fortalecer la capacidad de proyección argentina en la región.

En paralelo, el Gobierno avanzará con una denuncia penal contra cinco compañías vinculadas con actividades hidrocarburíferas en torno a las Islas Malvinas: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. La presentación también alcanzará a personas vinculadas con las firmas que hayan participado de las operaciones investigadas.

La ofensiva se suma a los procedimientos sancionatorios anunciados contra 45 personas humanas y jurídicas por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sin autorización argentina. Las medidas tienen como uno de sus principales focos al proyecto petrolero Sea Lion, cuya puesta en marcha volvió a elevar la tensión entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas.