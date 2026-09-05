El gobernador Marcelo Orrego respaldó el mensaje del presidente Javier Milei sobre Malvinas y sostuvo que la defensa de la soberanía argentina debe realizarse “de forma contundente”. Además, consideró que existen condiciones para alcanzar consensos políticos alrededor de las medidas anunciadas por Nación, aunque aclaró que todavía no conoce el proyecto que será enviado al Congreso.

“A mí me parece que está muy bien que cada vez que tenemos que defender nuestro derecho, nuestra soberanía, tiene que ser de forma contundente”, expresó Orrego al ser consultado por la cadena nacional que brindó Milei este jueves.

El mandatario provincial también reivindicó el histórico reclamo argentino sobre las islas y afirmó que Malvinas es una cuestión que atraviesa las diferencias partidarias. En ese sentido, aseguró que los argentinos están convencidos de que las islas “fueron, son y serán argentinas”.

Las declaraciones se produjeron después de que Milei anunciara una serie de medidas ante el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las islas. El Gobierno nacional anticipó cambios en el régimen de sanciones contra empresas que operen sin autorización argentina, la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Apoyo al proyecto de Milei

Consultado específicamente sobre si habría respaldo político para las modificaciones legislativas que impulsa el Ejecutivo nacional, Orrego evitó anticipar una posición definitiva porque todavía no conoce el contenido de la iniciativa.

“Yo todavía no lo he visto al borrador, pero entiendo que se van a llegar a consensos”, señaló. Y agregó que “si hay algo que nos atraviesa a todos, que nos interpela a todos, es Malvinas”.

Milei anunció que el proyecto buscará endurecer las sanciones previstas en la Ley 26.659 y alcanzar también a proveedores y otras compañías vinculadas con actividades no autorizadas en las islas. Además, contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

La vía diplomática

Orrego también remarcó que cualquier estrategia argentina debe mantenerse dentro del derecho internacional y mediante mecanismos pacíficos.

“Todo esfuerzo que hagamos desde el ámbito del derecho diplomático, del derecho internacional y, por supuesto, con los medios pacíficos que se tienen que hacer, me parece sumamente importante”, afirmó.Finalmente, sostuvo que el objetivo debe estar por encima de las diferencias políticas y apuntar a “hacer todo lo posible” dentro del derecho internacional “para que las Malvinas vuelvan a ser argentinas”.