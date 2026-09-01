La disputa por las Islas Malvinas volvió a quedar en el centro de la escena internacional después de que Donald Trump sugiriera que Estados Unidos podría revisar su posición frente al reclamo de soberanía entre Argentina y Reino Unido. La advertencia apunta directamente a Londres, pero hasta el momento el gobierno británico no cedió a las presiones del mandatario norteamericano.

El conflicto está relacionado con una exigencia de Trump para que Reino Unido aumente considerablemente su presupuesto destinado a Defensa. El presidente estadounidense pretende que los integrantes de la OTAN eleven ese gasto hasta alcanzar el 5% de su Producto Bruto Interno (PBI).

Actualmente, el presupuesto británico destinado a Defensa se encuentra entre el 2,3% y el 2,6% del PBI. Sin embargo, el gobierno del primer ministro Andy Burnham no dio señales de estar dispuesto a llevarlo hasta el porcentaje reclamado por Washington.

En ese contexto apareció Malvinas como una herramienta de presión. Según publicó el diario británico The Telegraph, funcionarios del Pentágono analizaron la posibilidad de modificar la postura estadounidense sobre el conflicto de soberanía si Londres no incrementa su inversión militar.

La posibilidad tomó todavía mayor dimensión después de que el propio Trump fuera consultado sobre una eventual revisión de la postura de Estados Unidos. “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, respondió el mandatario.

Hasta ahora, Washington mantiene oficialmente una posición de neutralidad respecto de la soberanía. Estados Unidos reconoce que existen reclamos contrapuestos entre Argentina y Reino Unido y también reconoce la administración británica de facto de las islas, pero no toma posición sobre la soberanía.

¿Por qué Londres no cede?

Uno de los principales motivos está relacionado con la situación interna del Reino Unido. El gobierno laborista enfrenta demandas sociales y económicas que dificultan justificar un fuerte incremento del presupuesto militar.

Incluso alcanzar un gasto del 3% del PBI, reclamado por sectores conservadores y de ultraderecha británicos, aparece actualmente como una alternativa difícil. Llevarlo hasta el 5% exigido por Trump implicaría un esfuerzo todavía mayor para las cuentas públicas.

Al mismo tiempo, el gobierno británico busca evitar cualquier movimiento que pueda poner en discusión su control sobre las Malvinas.

Tras las declaraciones de Trump, Londres volvió a ratificar públicamente su postura sobre las islas. Un portavoz del gobierno británico aseguró que su compromiso con los habitantes del archipiélago continúa siendo “inquebrantable”.

La estrategia británica, según el análisis publicado por La Nación, sería ganar tiempo frente a las presiones de Washington, primero a la espera de las elecciones de medio término estadounidenses previstas para noviembre y luego observando cómo evoluciona la política exterior de Trump.

Mientras tanto, las declaraciones del presidente estadounidense abrieron un escenario inédito para Argentina. Una eventual modificación de la posición de Washington representaría un cambio diplomático de peso en el histórico reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.