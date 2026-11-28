El canciller argentino Pablo Quirno cruzó al Gobierno del Reino Unido por su interpretación del fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre la explotación petrolera en las Islas Malvinas. "La interpretación que hace el Reino Unido de la decisión del Tribunal es sesgada", afirmó el funcionario, luego de que Londres calificara como un fracaso la presentación argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion.

A través de una publicación en la red social X, Quirno respondió a un mensaje del secretario de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband. El ministro argentino sostuvo que el organismo internacional reconoció la existencia de una disputa de soberanía que todavía no fue resuelta y que instó a avanzar con la conformación de un tribunal arbitral, prevista para enero de 2027 como fecha límite.

El canciller también destacó los compromisos que el Reino Unido presentó durante el procedimiento judicial. Según detalló, las perforaciones petroleras no comenzarán antes del 21 de marzo de 2027, la extracción de hidrocarburos no se iniciará antes de 2028 y no se otorgarán nuevas licencias mientras se mantenga suspendido el régimen de concesiones.

El presidente Javier Milei también difundió el mensaje de su canciller en sus propias redes sociales, en una nueva señal de respaldo a la postura diplomática del Gobierno nacional frente a Londres.

Por último, Quirno ratificó que Argentina mantiene su disposición a retomar las negociaciones bilaterales por la soberanía de las islas, tal como lo reclamó reiteradamente Naciones Unidas. Además, aseguró que el Ejecutivo continuará utilizando herramientas diplomáticas, jurídicas y económicas para defender los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur.