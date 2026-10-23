El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, mantuvo este viernes 23 de octubre una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que defendió la explotación petrolera en las Islas Malvinas y cuestionó las medidas adoptadas por el Gobierno de Javier Milei para impedir las actividades extractivas en el archipiélago. El intercambio se produjo en medio de una creciente disputa diplomática y judicial por los recursos naturales de las islas, cuya soberanía reclama Argentina.

Durante la comunicación, Burnham planteó su preocupación por las consecuencias económicas de las sanciones argentinas contra las compañías vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion. Según informó el Gobierno británico, el mandatario también defendió la posición de Londres de que los habitantes de las islas puedan explotar los recursos naturales del territorio.

El planteo estuvo dirigido tanto al impacto que las restricciones podrían generar sobre empresas británicas como a sus posibles consecuencias para compañías estadounidenses relacionadas con la actividad energética.

El proyecto petrolero que enfrenta a Argentina y Reino Unido

La controversia gira alrededor de Sea Lion, un importante yacimiento ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Su desarrollo está a cargo de la compañía israelí Navitas Petroleum, que controla el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration, propietaria del 35% restante.

Las estimaciones indican que el yacimiento contiene alrededor de 1.700 millones de barriles de petróleo. El plan contempla comenzar la producción en 2028, con una etapa inicial que podría alcanzar los 50.000 barriles diarios.

Sin embargo, Argentina rechaza las operaciones porque considera que se desarrollan en una zona marítima bajo su jurisdicción, sin la autorización correspondiente de las autoridades nacionales.

Ante esta situación, el Gobierno de Milei avanzó con medidas legales y sanciones contra empresas y personas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas.

Además, la Cancillería argentina presentó acciones contra Navitas Petroleum y recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas que frenen el avance del proyecto mientras continúa la controversia jurídica.

Reino Unido también llevó el reclamo ante Chile

La conversación con Trump no fue el único movimiento diplomático del Gobierno británico. Durante la misma jornada, Burnham se comunicó con el presidente de Chile, José Antonio Kast, para abordar la situación de las Islas Malvinas.

En ese intercambio, el primer ministro reiteró la postura británica sobre el derecho de los habitantes del archipiélago a decidir su futuro político y mantener su vínculo con el Reino Unido.

El planteo adquiere relevancia porque Chile ha respaldado históricamente el reclamo argentino de soberanía sobre las islas, posición que también fue expresada durante encuentros recientes entre ambos gobiernos.

Por su parte, Argentina sostiene que la controversia debe resolverse mediante negociaciones bilaterales y rechaza la aplicación del principio de autodeterminación en este caso.

La discusión también involucra a Washington. El Gobierno estadounidense reconoció que sigue de cerca las posibles consecuencias de las sanciones argentinas para sus empresas, aunque manifestó respeto por el proceso legislativo nacional.

Mientras Londres busca respaldo internacional para sostener el desarrollo petrolero, Buenos Aires mantiene su estrategia diplomática y judicial para impedir la explotación de recursos sin autorización argentina.