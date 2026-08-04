Más de 3.200 estudiantes sanjuaninos participaron durante el primer semestre de 2026 del programa “Malvinas va a tu Escuela”, una iniciativa que busca mantener viva la memoria del conflicto del Atlántico Sur y acercar a las nuevas generaciones los testimonios de quienes participaron en la defensa de la soberanía nacional.

El programa es impulsado por el Gobierno de San Juan, a través de la Dirección de Cultos y ONG, en conjunto con Veteranos de Guerra de Malvinas. Durante los primeros seis meses del año, las actividades llegaron a 19 establecimientos educativos de distintos puntos de la provincia.

Del total de instituciones visitadas, ocho se encuentran en zonas alejadas y 11 corresponden a áreas urbanas, lo que permitió que estudiantes de diferentes realidades tuvieran acceso a los encuentros con los excombatientes.

Veteranos de Guerra de Malvinas brindaron charlas, compartieron sus experiencias y exhibieron objetos. (Gentileza)

Los veteranos llevan sus historias a las aulas

Cada jornada se desarrolla a partir del intercambio directo entre los veteranos y la comunidad educativa. A través de sus relatos personales, los excombatientes abordan distintos aspectos de la guerra de Malvinas y permiten a los estudiantes conocer el conflicto desde la experiencia de quienes estuvieron directamente involucrados.

Las charlas también buscan generar espacios de reflexión sobre la soberanía nacional, la memoria colectiva y la importancia de transmitir la historia a las nuevas generaciones.

Como parte de las actividades, los veteranos también llevan a las escuelas elementos utilizados durante la guerra, objetos que complementan los testimonios y permiten a los alumnos acercarse de una manera más concreta al contexto histórico en el que se desarrolló el conflicto.

La propuesta apunta así a que la enseñanza de Malvinas no quede limitada a los contenidos escolares, sino que pueda enriquecerse mediante el contacto con quienes vivieron aquella experiencia.

Cómo pueden sumarse las escuelas

Desde el Gobierno provincial destacaron que el trabajo conjunto con los Veteranos de Guerra permite preservar sus testimonios dentro del ámbito educativo y fortalecer el conocimiento de la causa Malvinas entre niños y jóvenes.

El objetivo es continuar ampliando el alcance del programa y generar nuevos espacios para que las historias de los excombatientes sean escuchadas por las nuevas generaciones.

Las instituciones educativas interesadas en incorporar “Malvinas va a tu Escuela” pueden gestionar una visita a través de la Dirección de Cultos y ONG para sumar las charlas y actividades a su propuesta escolar.