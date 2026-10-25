La campaña de mamografías que se desarrolla en la Plaza del Bicentenario de San Juan se extenderá hasta el próximo jueves 29 de octubre. La decisión fue tomada por el Ministerio de Salud ante la gran demanda de mujeres que buscan acceder a controles para la detección temprana del cáncer de mama.

El operativo continuará de 8:30 a 13, con atención en las Unidades Sanitarias Móviles. Para realizarse una mamografía es necesario contar con un turno previamente asignado.

Además de los estudios mamarios, quienes se acerquen podrán acceder a otros servicios preventivos. La propuesta incluye controles ginecológicos de rutina, autotomas para el test de HPV, testeos rápidos de infecciones de transmisión sexual (ITS) y aplicación de vacunas para completar los esquemas correspondientes.

La extensión busca facilitar el acceso a los controles y aprovechar la convocatoria registrada durante la Semana de las Mamografías.

Por qué es importante detectar el cáncer de mama a tiempo

La detección temprana es una de las principales herramientas para mejorar las posibilidades de tratamiento del cáncer de mama. La jefa de Oncología, Andrea Rizo, destacó la importancia de realizar los estudios antes de que aparezcan síntomas o sea posible detectar un bulto mediante el tacto.

“Hay más diagnósticos, pero son antes y son más precisos”, explicó la especialista, al remarcar el valor de los controles preventivos.

La mamografía permite identificar alteraciones en etapas iniciales, incluso cuando todavía no generan síntomas. Por eso, los equipos sanitarios insisten en la importancia de no postergar los estudios indicados según la edad, los antecedentes y las recomendaciones médicas.

Dónde realizarse una mamografía en San Juan

Además del operativo especial en la Plaza del Bicentenario, los mamógrafos fijos de hospitales y centros de salud públicos funcionan de lunes a viernes por demanda espontánea y sin necesidad de una derivación médica.

Desde el área de Salud recomendaron acercarse al establecimiento más cercano alrededor de las 8 para consultar por la disponibilidad de atención. Si los cupos del día están completos, el personal puede asignar un turno para la jornada siguiente.

De esta manera, las mujeres que no alcancen a realizarse el estudio durante la campaña extendida cuentan con la alternativa de acudir a la red pública de salud para consultar cómo acceder al control.