El Ministerio de Salud de San Juan ofrecerá mamografías gratuitas del lunes 19 al viernes 23 de octubre, con 30 turnos diarios, para facilitar la detección temprana del cáncer de mama. La atención se realizará de 9 a 17 en una Unidad Sanitaria Móvil ubicada sobre avenida Ignacio de la Roza, entre calles Las Heras y España.

La campaña está destinada a mujeres de entre 40 y 70 años que no tengan obra social y que no se hayan realizado una mamografía durante los últimos 12 meses. Para acceder al estudio no será necesario presentar una derivación médica.

Las interesadas podrán solicitar un turno comunicándose al 264 583-2916. La iniciativa se desarrolla en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre.

Cómo acceder a las mamografías gratuitas

El servicio funcionará durante cinco días consecutivos, con una disponibilidad de 30 turnos por jornada. Para acceder, las mujeres deberán cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud y gestionar previamente su turno por teléfono.

La atención se brindará en la Unidad Sanitaria Móvil, con el objetivo de acercar los controles preventivos a la comunidad y facilitar el acceso a estudios fundamentales para el cuidado de la salud.

Otros controles de salud disponibles

Además de las mamografías, durante la jornada se ofrecerán servicios de ginecología, test rápidos de HPV y VIH, y consejería para promover el acceso a controles preventivos.

Estas prestaciones buscan brindar información y acompañamiento para el cuidado integral de la salud de las mujeres.

Por qué es importante la detección temprana

La mamografía permite identificar posibles alteraciones en las mamas, incluso antes de que aparezcan síntomas. Detectar a tiempo una enfermedad facilita la evaluación médica oportuna y el acceso al tratamiento indicado.

A través de esta campaña, el Ministerio de Salud busca reforzar la prevención y promover los controles periódicos, dos herramientas fundamentales para cuidar la salud y mejorar la calidad de vida.