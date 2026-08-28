El próximo 4 de septiembre, de 16 a 20, se llevará adelante en San Juan una nueva edición de “La tarde de las mamografías”, una campaña que busca facilitar el acceso gratuito a controles mamográficos y promover la detección temprana del cáncer de mama.

Bajo el lema “15 minutos que valen una vida”, la iniciativa está dirigida a mujeres de 40 a 70 años que cumplan determinados requisitos. La propuesta apunta a acercar el estudio preventivo a mujeres de distintos departamentos y reforzar la importancia del control mamográfico anual cuando corresponde.

Quiénes pueden acceder

Para participar de la jornada, las interesadas deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Tener entre 40 y 70 años.

No contar con obra social.

No tener una derivación médica.

No haberse realizado una mamografía durante los últimos 12 meses.

El estudio será gratuito y estará disponible en distintos puntos de la provincia.

Cómo solicitar un turno

Las mujeres que quieran acceder al control deberán solicitar previamente un turno a través de CIDI o comunicándose al 264-4592201, exclusivamente mediante WhatsApp.

Durante la jornada se entregarán 35 números por cada mamógrafo disponible. En caso de que una mujer no consiga un turno para la tarde del 4 de septiembre, desde Salud indicaron que el estudio será programado para los días siguientes.

Dónde se realizarán los estudios

La campaña contará con mamógrafos distribuidos en diferentes establecimientos sanitarios de San Juan.

Los lugares habilitados serán:

Hospital Dr. Guillermo Rawson, Capital.

Hospital Dr. César Aguilar, Caucete.

Hospital Dr. Marcial V. Quiroga, Rivadavia.

Hospital General Dra. Julieta Lanteri, Rivadavia.

Hospital San Roque, Jáchal.

Hospital de 25 de Mayo, 25 de Mayo.

Hospital Dr. Federico Cantoni, Pocito.

Hospital Tomás Perón, Rodeo.

Unidades Sanitarias Móviles, CAPS Las Tapias, Angaco.

La importancia de la detección temprana

Desde la campaña remarcaron que la propuesta busca no solo facilitar el acceso al estudio, sino también generar conciencia sobre la importancia de los controles preventivos.

La detección temprana del cáncer de mama aumenta las posibilidades de tratamiento y cura, por lo que la mamografía constituye una herramienta fundamental para detectar posibles alteraciones antes de que aparezcan síntomas.

Además, desde Salud invitaron a las mujeres a acercarse a los equipos sanitarios para realizar consultas y despejar dudas relacionadas con el cáncer de mama y los controles preventivos.

La campaña también busca que cada mujer que se realiza su estudio pueda convertirse en un ejemplo para otras que todavía tienen dudas o postergan el control.

Habrá otra jornada en noviembre

“La tarde de las mamografías” volverá a realizarse en noviembre, como parte de la continuidad de las acciones destinadas a ampliar el acceso a los controles preventivos en distintos puntos de San Juan.

Desde Salud insistieron en la importancia de no postergar los controles correspondientes y aprovechar estas jornadas gratuitas para acceder a una herramienta clave en la prevención y detección temprana del cáncer de mama.