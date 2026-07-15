Mañana helada para el partido de Argentina: así estará el tiempo en San Juan

La expectativa por el duelo entre Argentina e Inglaterra se vive con un clima estable en San Juan. El Servicio Meteorológico Nacional informó que este miércoles no habrá probabilidades de lluvia en la región. La jornada comenzará con frío intenso debido a una mínima de 5º.

No obstante, el termómetro subirá paulatinamente hasta alcanzar una máxima de 20º durante la tarde. Durante las primeras horas el cielo estará entre parcialmente y mayormente nublado.

En ese momento se registrarán vientos del sector sur con velocidades de entre siete y 12 kilómetros por hora. Las condiciones meteorológicas mostrarán una mejora con el paso de las horas.

Para el turno de la tarde y la noche se espera un cielo algo nublado. El viento rotará hacia el norte con ráfagas de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Este cambio favorecerá el ascenso térmico previsto para el resto del día. La ausencia de precipitaciones permitirá que los hinchas se reúnan para seguir el partido de la selección frente a Inglaterra por el pase a la final del Mundial.