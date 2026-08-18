El Manchester City volverá a intentar quedarse con Enzo Fernández luego de la confirmación del traspaso de Rodri al Barcelona. El mediocampista argentino es el principal objetivo de Enzo Maresca, nuevo entrenador del conjunto inglés, que lo conoce de su etapa al frente del Chelsea y considera que puede ser el reemplazante ideal del español.

La salida de Rodri dejó un lugar importante para cubrir en el mediocampo del City. El español fue transferido al Barcelona por una cifra que puede alcanzar los 75 millones de euros, entre el monto fijo y las variables. Ese ingreso le permitiría al club de Manchester contar con mayor margen económico para intentar avanzar por el argentino.

Enzo Fernández, actualmente en el Chelsea, es una prioridad para Maresca. El entrenador mantiene una buena relación con el volante argentino y ya conoce sus características luego de haberlo dirigido en Londres. Además, el mal comienzo del City en la nueva temporada aumentó la necesidad de reforzar la zona central del equipo.

La derrota por 3-0 ante Arsenal en la Community Shield expuso algunos de los problemas que atraviesa el conjunto dirigido por Maresca, especialmente en el funcionamiento del mediocampo. Por eso, la dirigencia pretende sumar un futbolista capaz de ocupar el lugar que dejó Rodri y darle equilibrio al equipo.

Sin embargo, sacar a Enzo Fernández del Chelsea no será sencillo. La institución londinense estableció una valoración de 140 millones de euros por el jugador. El City ya había analizado la posibilidad de realizar una oferta cercana a los 120 millones de euros, pero esa propuesta no fue suficiente para avanzar en las negociaciones.

El Chelsea, además, había fijado una fecha límite para recibir una propuesta formal por el argentino. Aunque inicialmente esperaba que Enzo continuara en Stamford Bridge, el interés del Manchester City se mantiene y el escenario volvió a cambiar después de la salida de Rodri.

El equipo inglés también analiza otras alternativas para reforzar el mediocampo, entre ellas el joven marroquí Ayyoub Bouaddi, por quien negocia con Lille. Sin embargo, Enzo Fernández continúa siendo uno de los nombres preferidos por Maresca para ocupar el lugar que quedó vacante.

Así, con el dinero ingresado por la salida de Rodri y la necesidad de reconstruir su mediocampo, el Manchester City prepara un nuevo intento por el campeón del mundo argentino. La principal dificultad será convencer al Chelsea y acercarse a los 140 millones de euros que pretende por Enzo.