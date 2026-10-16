¿Mandás currículums y no te llaman? Qué revisar antes de volver a postularte

Enviar varios currículums sin recibir respuestas no necesariamente significa que tu perfil esté mal. Antes de seguir postulándote, podés revisar si los avisos coinciden con tu experiencia, si tu CV muestra con claridad qué sabés hacer y si la información de tu perfil laboral está completa.

La falta de contacto puede indicar que hay un desajuste en algún punto de la búsqueda, pero no alcanza por sí sola para identificar cuál. Por eso, en lugar de cambiar todo o mandar más postulaciones sin revisar, conviene observar qué se puede ajustar.

Revisá el aviso y tu experiencia

El primer paso es comprobar si el puesto al que te postulaste coincide con tu recorrido laboral. El artículo de Bumeran que aborda el tema recomienda evitar postulaciones sin foco y revisar si la experiencia se relaciona con los requisitos del aviso.

También importa cómo presentás esa experiencia. El CV y el perfil laboral deberían dejar claro qué tareas realizaste, qué tipo de trabajo buscás y qué habilidades tenés. Si apuntás a un puesto administrativo, por ejemplo, podés destacar tareas de organización, atención, carga de datos, seguimiento, facturación o coordinación, siempre que formen parte de tu experiencia.

Para una búsqueda en ventas, pueden ser relevantes las tareas comerciales, la atención a clientes, el cumplimiento de objetivos o el manejo de una cartera, si corresponden a tu recorrido.

Ajustá una parte por vez

Si modificás varios elementos al mismo tiempo, después puede ser difícil saber qué cambio resultó útil. Una alternativa es ajustar una parte, observar qué pasa con las próximas postulaciones y luego revisar otra.

Podés empezar por los avisos que elegís y después revisar el resumen profesional o las habilidades que aparecen en tu perfil. Registrar tus postulaciones también ayuda a identificar patrones y comparar qué tipo de búsquedas genera respuestas.

Cuándo hacer seguimiento

Si ya hablaste con un reclutador, tuviste una entrevista o te indicaron un plazo, podés consultar de manera breve y respetuosa si hay novedades. En cambio, si solo enviaste el CV y no hubo otro contacto, el artículo recomienda registrar la postulación, revisar si el aviso era adecuado y continuar con otras oportunidades.

Enviar varios mensajes por una misma candidatura rara vez aporta información nueva y puede resultar insistente. Para ordenar los envíos, Bumeran señala que su sección “Mis postulaciones” permite hacer seguimiento de los avisos a los que te postulaste.

El artículo también plantea que revisar patrones en las respuestas puede ser más útil que medir la búsqueda únicamente por la cantidad de currículums enviados.